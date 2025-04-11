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Слишком много людей умирает в бессмысленной войне — Трамп призвал Россию к действиям

17:04, 11 апреля 2025
Трамп дал Путину время до конца месяца, указывают источники СМИ.
Слишком много людей умирает в бессмысленной войне — Трамп призвал Россию к действиям
Источник фото: Win McNamee/Getty Images
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Президент США Дональд Трамп установил жесткие сроки для Владимира Путина по установлению режима прекращения огня в Украине. Об этом сообщило издание Axios.

По словам источников издания, Трамп дал Путину время до конца апреля, и если до конца апреля не будет достигнуто прекращение огня в Украине, американский лидер может ввести дополнительные антироссийские санкции или попросить Конгресс принять новый закон о санкциях.

11 апреля он опубликовал в своей социальной сети Truth Social сообщение, в котором призвал Москву действовать.

«Россия должна двигаться. Слишком много людей умирает, тысячи каждую неделю, в страшной и бессмысленной войне», — написал Трамп.

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