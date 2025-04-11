Суд приостановил решение Киевсовета о расширении полномочий Кличко, — начальник КГВА Ткаченко

Тимур Ткаченко сообщил, что решение Киевсовета о расширении Кличко своих полномочий приостановлено судом, суд изучает его законность.

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Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что подал иск в суд из-за решения Киевсовета о расширении полномочий мера столицы Виталия Кличко.

"Решение Киевсовета о расширении Кличко своих полномочий приостановлено судом, суд изучает его законность. Я лично подал иск. Сообщаю об этом прямо и прозрачно. Будет не кулуарщина, как они привыкли. А будет Закон", - написал Ткаченко в соцсети.

3 апреля Киевский городской совет принял проект решения, которым реализация полномочий исполнительного органа Киевсовета, которым является Киевская городская государственная администрация, проходила только за подписью городского головы.

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