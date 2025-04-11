Рада продолжит мобилизацию и военное положение, потому что война еще не завершена, — Руслан Стефанчук

Верховная Рада продолжит действие военного положения в Украине после 8 мая, — прогнозирует глава парламента Руслан Стефанчук.

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Глава парламента Руслан Стефанчук заявил, что, скорее всего, Верховная Рада продолжит мобилизацию и военное положение после 9 мая. Причина в том, что война продолжается, она не завершилась.

Срок действия предыдущего указа Президента Владимира Зеленского истекает 8 мая.

Напомним, что в январе Рада проголосовала за очередное продление срока действия военного положения и мобилизации в Украине до 9 мая 2025 года.

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