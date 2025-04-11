Рада продовжить мобілізацію та воєнний стан, бо війна ще не завершена, — Руслан Стефанчук

Верховна Рада продовжить дію воєнного стану в Україні після 8 травня, — прогнозує голова парламенту Руслан Стефанчук.

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Голова парламенту Руслан Стефанчук заявив, що скоріш за все Верховна Рада продовжить мобілізацію та воєнний стан після 9 травня. Причина в том, що війна триває, вона не завершилася.

Термін дії попереднього указу Президента Володимира Зеленського спливає 8 травня.

Нагадаємо, що у січні Рада проголосувала за чергове продовження строку дії воєнного стану і мобілізації в Україні до 9 травня 2025 року.

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