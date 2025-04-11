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Уряд розширив коло учасників проєкту «субсидія на оренду житла»

21:34, 11 квітня 2025
Розширено перелік приміщень, що можуть здаватися в найм, частинами житлових приміщень, зокрема, кімнатами в квартирах або будинках.
Уряд розширив коло учасників проєкту «субсидія на оренду житла»
Джерело фото: Freepik
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Кабінет Міністрів вніс зміни до ряду постанов КМУ щодо надання субсидії на оплату вартості або частини вартості найму (оренди) житлового приміщення (частини житлового приміщення) та компенсації частини податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку та військового збору.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, уряд розширив коло учасників експериментального проекту щодо надання субсидії на оплату вартості або частини вартості найму (оренди) житлового приміщення та компенсації частини податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку та військового збору шляхом надання права участі в ньому власникам житлових приміщень незалежно від форми власності.

Також було розширено перелік приміщень, що можуть здаватися в найм, частинами житлових приміщень, зокрема, кімнатами в квартирах або будинках.

Крім того, удосконалено механізм розрахунку обов’язкового платежу для наймача шляхом визначення його як добутку середньомісячного сукупного доходу домогосподарства наймача та обов’язкового відсотка платежу, встановленого на рівні базової норми плати за найм житла у розмірі 20% при перевищенні рівня доходу на кожну особу зі складу домогосподарства розміру двох прожиткових мінімумів.

А також передбачено призначення субсидії на найм житла на шість місяців, а на наступний шестимісячний період – продовження виплати автоматично (без звернення наймача) після перевірки відповідного права внутрішньо переміщених осіб на надання їм субсидій на найм житла тощо.

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