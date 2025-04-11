Рішення РНБО — незабаром, — Зеленський анонсував нові санкції

Посилюємо тиск на пропагандистів війни й тих, хто виправдовує Росію, — зазначив Володимир Зеленський.

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Президент Володимир Зеленський анонсував нові санкції. Він зазначив, що указ буде незабаром.

"Посилюємо тиск на пропагандистів війни й тих, хто виправдовує Росію, а також разом з партнерами блокуємо діяльність російського тіньового флоту. Відповідні укази вже на сайті.

Готується й ще одне рішення РНБО щодо функціонерів. Указ – незабаром", - повідомив Зеленський в соцмережі.

Нагадаємо, що Зеленський анонсував санкції проти пропагандистів та тіньового флоту РФ.

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