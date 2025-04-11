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Пільгові ціни на газ для виробників тепла збережуться до кінця жовтня — Шмигаль

19:46, 11 квітня 2025
Тарифи на тепло, гарячу воду і газ будуть і надалі без змін, вказав Прем'єр.
Пільгові ціни на газ для виробників тепла збережуться до кінця жовтня — Шмигаль
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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль за результатами засідання Кабінету Міністрів 11 квітня повідомив, що Урдя ухвалив низку рішень щодо підтримки громадян країни та громад. Зокрема, за його словами, затверджено постанову про продовження постачання природного газу для підприємств теплопостачання за режимом ПСО до 31 жовтня цього року.

«Це означає збереження пільгових цін на газ виробникам тепла для потреб населення та бюджетних установ. Наприкінці березня Уряд також продовжив пільгові ціни на газ для населення. Відповідно, тарифи на тепло, гарячу воду і газ будуть і надалі без змін», — підкреслив Денис Шмигаль та додав, що субсидії на неопалювальний сезон будуть перепризначені автоматично більшості отримувачів.

Також на сьогоднішньому засіданні розподілено 1,5 млрд грн додаткової дотації громадам та регіонам, які цього найбільше потребують. Таким чином, більше 500 млн грн виділяють для Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Херсонської областей на оплату комунальних послуг у медичних закладах.

Окрім того, вказав Денис Шмигаль, ще майже 1 млрд грн спрямовано громадам із меншими надходженнями від податку на доходи фізичних осіб, а також від плати за землю та єдиного податку.

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уряд пільги Денис Шмигаль

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