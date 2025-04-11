Податкова нагадала особливості сплати штрафів та пені під час дії воєнного стану

Українцям роз’яснили питання сплати штрафів та пені під час дії воєнного стану.

Фото: dev.ua

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Головне управління ДПС у м. Києві нагадало, що згідно з пп. 69.37 п. 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України, тимчасово, на період з 1.08.2023 і до припинення або скасування воєнного стану, у разі сплати платником податків протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем отримання податкового повідомлення-рішення (ППР), суми податкового зобов'язання, нарахованого за результатами документальних перевірок, які були відновлені або розпочаті з 1.08.2023 та завершені до дня припинення або скасування воєнного стану штрафні (фінансові) санкції (штрафи), нараховані на суму такого податкового зобов'язання, вважаються скасованими, а пеня не нараховується.

Сума грошового зобов’язання, визначеного у ППР, вважається неузгодженою до моменту повної сплати податкового зобов’язання, визначеного у такому ППР, але не пізніше ніж протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем отримання платником податків такого ППР.

При цьому, сума податкового зобов’язання, сплаченого у цьому порядку, не підлягатиме оскарженню.

Аналогічні норми стосуються єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування згідно з пунктом 924 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

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