У Києві судитимуть водія Тойоти, який намагався відкупитися від патрульних

Тепер водію загрожує до чотирьох років ув’язнення.

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У Києві поліцейські завершили розслідування щодо водія Тойоти, який, щоб уникнути відповідальності, запропонував поліцейським хабаря. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Зазначається, у січні цього року під час патрулювання у Солом’янському районі правоохоронці зупинили автомобіль з пошкодженням кузова та виявили, що керманич перебуває у стані алкогольного сп’яніння й запропонували пройти тест.

«Прилад показав 1,61 проміле алкоголю в організмі.

Усвідомлюючи наслідки, 29-річний киянин намагався уникнути адміністративної відповідальності, запропонувавши правоохоронцям 300 доларів. Після фіксації факту пропозиції неправомірної вигоди на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу для проведення подальших процесуальних дій», - сказано у повідомленні.

У результаті водія затримали, а також усунули від керування транспортним засобом.

Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду. Тепер водію загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

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