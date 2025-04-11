В Киеве будут судить водителя Тойоты, который пытался откупиться от патрульных

Теперь водителю грозит до четырёх лет лишения свободы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве полицейские завершили расследование в отношении водителя Тойоты, который, чтобы избежать ответственности, предложил патрульным взятку. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Указывается, что в январе этого года во время патрулирования в Соломенском районе правоохранители остановили автомобиль с повреждением кузова и обнаружили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, и предложили пройти тест.

«Прибор показал 1,61 промилле алкоголя в организме.

Осознавая последствия, 29-летний киевлянин попытался избежать административной ответственности, предложив правоохранителям 300 долларов. После фиксации факта предложения неправомерной выгоды патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу для проведения дальнейших процессуальных действий», — говорится в сообщении.

В результате водитель был задержан, а также отстранен от управления транспортным средством.

В настоящее время досудебное расследование завершено, а обвинительный акт направлен в суд. Теперь водителю грозит до четырех лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.