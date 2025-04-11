Какими будут выплаты на проживание для ВПЛ – в Раде рассказали об изменениях

Выплаты на проживание для ВПЛ в Украине превысили 2,5 млрд грн.

Фото: sluga-narodu.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

По состоянию на март 2025 года государственные выплаты на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине составили 2,5 млрд грн. Эту помощь получили более 1,1 миллиона человек. В то же время правительство акцентирует внимание на необходимости сочетать финансовую поддержку с инструментами для стимулирования трудоспособных ВПЛ к трудоустройству, поскольку уровень их занятости остается низким.

Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк. Она уточнила, что государство сегодня активно работает над решением нескольких ключевых проблем, с которыми сталкиваются ВПЛ, среди которых:

- Финансовая поддержка: ВПЛ имеют право на выплаты от правительства в течение первых шести месяцев, при условии, что у них нет стабильного финансового положения.

- Поиск работы: Параллельно с выплатами переселенцы могут получить поддержку в поиске работы.

- Услуги по уходу: Важно также развивать услуги ухода за детьми и лицами с инвалидностью из числа ВПЛ, чтобы трудоспособные лица имели возможность трудоустроиться.

Шуляк отметила, что размер выплат составляет 3 тысячи гривен в месяц для лиц с инвалидностью и детей, а также 2 тысячи гривен для других категорий ВПЛ. Выплаты на проживание предоставляются ежемесячно каждому члену семьи из уязвимых категорий или тех, кто имеет низкие доходы. Это, в частности, касается лиц с инвалидностью или семей, где среднемесячный доход на одного члена семьи не превышает 9 444 грн. Например, семья из четырех человек, зарабатывающая до 37 тысяч грн в месяц, может получить помощь.

Также в августе 2024 года завершился срок выплаты помощи для многих ВПЛ из уязвимых категорий, но правительство приняло решение продлить эти выплаты. Они будут автоматически продлены для семей, отвечающих требованиям. Если выплату не было продлено по техническим причинам, переселенцы могут обратиться в органы социальной защиты.

Кроме этого, Шуляк сообщила, что государство изменило правила предоставления помощи малообеспеченным семьям, что позволило ВПЛ, которые потеряли работу из-за переезда или длительного пребывания за границей, получать такую помощь. Теперь она назначается на 6 месяцев даже для семей, где трудоспособные лица не работают или не платили ЕСВ.

С новыми изменениями, помощь предоставляется на шесть месяцев:

- Для семей, вернувшихся в Украину после длительного (более 90 дней) пребывания за границей, даже если в таких семьях есть трудоспособные неработающие лица, которые не платили ЕСВ;

- Для семей внутренне перемещенных лиц, которые из-за перемещения не работали или не платили ЕСВ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.