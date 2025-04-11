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Якими будуть виплати на проживання для ВПО – в Раді розповіли про зміни

16:10, 11 квітня 2025
Виплати на проживання для ВПО в Україні перевищили 2,5 млрд грн.
Якими будуть виплати на проживання для ВПО – в Раді розповіли про зміни
Фото: sluga-narodu.com
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Станом на березень 2025 року державні виплати на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні склали 2,5 млрд грн. Цю допомогу отримали понад 1,1 мільйона осіб. Водночас уряд акцентує увагу на необхідності поєднувати фінансову підтримку з інструментами для стимулювання працездатних ВПО до працевлаштування, оскільки рівень їх зайнятості залишається низьким.

Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади Олена Шуляк. Вона уточнила, що держава сьогодні активно працює над вирішенням кількох ключових проблем, з якими стикаються ВПО, серед яких:

  • Фінансова підтримка: ВПО мають право на виплати від уряду протягом перших шести місяців, за умови, що у них немає стабільного фінансового становища.
  • Пошук роботи: Паралельно з виплатами переселенці можуть отримати підтримку у пошуку роботи.
  • Послуги догляду: Важливо також розвивати послуги догляду за дітьми та особами з інвалідністю з числа ВПО, щоб працездатні особи мали можливість працевлаштуватися.

Шуляк зазначила, що розмір виплат становить 3 тисячі гривень на місяць для осіб з інвалідністю та дітей, а також 2 тисячі гривень для інших категорій ВПО. Виплати на проживання надаються щомісяця кожному члену родини з уразливих категорій або тих, хто має низькі доходи. Це, зокрема, стосується осіб з інвалідністю або родин, де середньомісячний дохід на одного члена сім'ї не перевищує 9 444 грн. Наприклад, родина з чотирьох осіб, що заробляє до 37 тисяч грн на місяць, може отримати допомогу.

Також в серпні 2024 року завершився термін виплати допомоги для багатьох ВПО з уразливих категорій, але уряд ухвалив рішення продовжити ці виплати. Вони будуть автоматично продовжені для родин, що відповідають вимогам. Якщо виплату не було продовжено через технічні причини, переселенці можуть звернутися до органів соціального захисту.

Крім цього, Шуляк повідомила, що держава змінила правила надання допомоги малозабезпеченим родинам, що дозволило ВПО, які втратили роботу через переїзд або тривале перебування за кордоном, отримувати таку допомогу. Тепер вона призначається на 6 місяців навіть для родин, де працездатні особи не працюють або не сплачували ЄСВ.

З новими змінами, допомога надається на шість місяців:

  • Для родин, що повернулися в Україну після тривалого (понад 90 днів) перебування за кордоном, навіть якщо в таких родинах є працездатні непрацюючі особи, які не сплачували ЄСВ;
  • Для родин внутрішньо переміщених осіб, які через переміщення не працювали або не сплачували ЄСВ.

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Верховна Рада України гроші ВПО

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