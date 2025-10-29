У Миколаєві загинули двоє дітей, яких мати залишила вдома самих: пішла на ніч, а повернулася п'яною

Мати залишила двоє малих дітей без нагляду, а повернувшись додому, знайшла їх мертвими через отруєння чадним газом.

У Миколаєві правоохоронці встановлюють обставини загибелі двох дітей. Жінка залишила 4-річного сина та 3-річну дочку самих у квартирі на пів доби. Повернувшись додому у стані алкогольного спʼяніння, мати виявила дітей без ознак життя, а квартиру, наповнену паром. Жінці загрожує до восьми років ув’язнення. Про це повідомляє поліція регіону.

Повідомлення про трагедію надійшло до поліції 27 жовтня.

Під час огляду помешкання правоохоронці виявили тіла двох малолітніх дітей — трирічної дівчинки та чотирирічного хлопчика. На стелі приміщення поліцейські помітили конденсат від пари.

Під час огляду тіл дітей судово-медичний експерт не виявив зовнішніх ознак насильницької смерті.

Правоохоронці встановили, що жінка залишила двох дітей без нагляду напередодні ввечері. Коли наступного дня повернулась, виявила сина та доньку без ознак життя. Разом із тим, у ванній кімнаті був відкритий кран гарячої води, а квартира заповнена паром.

Для встановлення остаточної причини смерті тіла направили на проведення судово-медичних експертиз.

За попередніми висновками фахівців, смерть дітей настала внаслідок отруєння чадним газом.

Жінку слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За вказаним фактом поліцейські розпочали досудове розслідування за ознаками злочинів, передбачених за ч. 1 ст. 166 КК України «Злісне невиконання батьками, опікунами чи піклувальниками встановлених законом обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування, що спричинило тяжкі наслідки» та ч. 3 ст. 135 КК України «Залишення у небезпеці, що спричинило смерть».

Вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру. Триває досудове розслідування.

