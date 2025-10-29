Практика судів
  1. В Україні

У Миколаєві загинули двоє дітей, яких мати залишила вдома самих: пішла на ніч, а повернулася п'яною

07:18, 29 жовтня 2025
Мати залишила двоє малих дітей без нагляду, а повернувшись додому, знайшла їх мертвими через отруєння чадним газом.
У Миколаєві загинули двоє дітей, яких мати залишила вдома самих: пішла на ніч, а повернулася п'яною
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Миколаєві правоохоронці встановлюють обставини загибелі двох дітей. Жінка залишила 4-річного сина та 3-річну дочку самих у квартирі на пів доби. Повернувшись додому у стані алкогольного спʼяніння, мати виявила дітей без ознак життя, а квартиру, наповнену паром. Жінці загрожує до восьми років ув’язнення. Про це повідомляє поліція регіону.

Повідомлення про трагедію надійшло до поліції 27 жовтня.

Під час огляду помешкання правоохоронці виявили тіла двох малолітніх дітей — трирічної дівчинки та чотирирічного хлопчика. На стелі приміщення поліцейські помітили конденсат від пари.

Під час огляду тіл дітей судово-медичний експерт не виявив зовнішніх ознак насильницької смерті.

Правоохоронці встановили, що жінка залишила двох дітей без нагляду напередодні ввечері. Коли наступного дня повернулась, виявила сина та доньку без ознак життя. Разом із тим, у ванній кімнаті був відкритий кран гарячої води, а квартира заповнена паром.

Для встановлення остаточної причини смерті тіла направили на проведення судово-медичних експертиз.

За попередніми висновками фахівців, смерть дітей настала внаслідок отруєння чадним газом.

Жінку слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За вказаним фактом поліцейські розпочали досудове розслідування за ознаками злочинів, передбачених за ч. 1 ст. 166 КК України «Злісне невиконання батьками, опікунами чи піклувальниками встановлених законом обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування, що спричинило тяжкі наслідки» та ч. 3 ст. 135 КК України «Залишення у небезпеці, що спричинило смерть».

Вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру. Триває досудове розслідування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

діти Миколаїв

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Стефанчук
    Руслан Стефанчук
    Голова Верховної Ради України
  • Ольга Кисильова
    Ольга Кисильова
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Людмила Поліщук
    Людмила Поліщук
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Сергій Медвецький
    Сергій Медвецький
    голова Вінницького апеляційного суду