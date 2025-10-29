Практика судов
В Николаеве погибли двое детей, которых мать оставила дома одних: ушла на ночь, а вернулась пьяной

07:18, 29 октября 2025
Мать оставила двоих маленьких детей без присмотра, а вернувшись домой, обнаружила их мертвыми от отравления угарным газом.
В Николаеве правоохранители устанавливают обстоятельства гибели двух детей. Женщина оставила 4-летнего сына и 3-летнюю дочь одних в квартире на полдня. Вернувшись домой в состоянии алкогольного опьянения, мать обнаружила детей без признаков жизни, а квартиру, наполненную паром. Женщине грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщает полиция региона.

Сообщение о трагедии поступило в полицию 27 октября.

При осмотре квартиры правоохранители обнаружили тела двух малолетних детей — трехлетней девочки и четырехлетнего мальчика. На потолке помещения полицейские заметили конденсат от пара.

Во время осмотра тел детей судебно-медицинский эксперт не выявил внешних признаков насильственной смерти.

Правоохранители установили, что женщина оставила двоих детей без присмотра накануне вечером. Когда на следующий день она вернулась, то обнаружила сына и дочь без признаков жизни. При этом в ванной комнате был открыт кран с горячей водой, а квартира была заполнена паром.

Для установления окончательной причины смерти тела направили на проведение судебно-медицинских экспертиз.

По предварительным выводам специалистов, смерть детей наступила в результате отравления угарным газом.

Женщину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту полицейские начали досудебное расследование по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 166 УК Украины «Злостное невыполнение родителями, опекунами или попечителями установленных законом обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, по отношению к которому установлена опека или попечительство, что привело к тяжким последствиям» и ч. 3 ст. 135 УК Украины «Оставление в опасности, что привело к смерти».

Решается вопрос о сообщении задержанной о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

дети Николаев

