У міському застосунку «Київ Цифровий» запустили інтелектуальний пошук

У новій версії міського застосунку «Київ Цифровий» з'явився інтелектуальний пошук, який знаходить потрібні сервіси та дає відповіді на запитання.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У новій версії застосунку «Київ Цифровий» з’явився інтелектуальний пошук, який дозволяє швидко знаходити міські сервіси та отримувати відповіді на питання без необхідності переходити між розділами. Тепер достатньо ввести запит прямо на головному екрані, і застосунок миттєво покаже потрібний сервіс або інформаційну сторінку.

Як повідомляє команда «Київ Цифровий», інтелектуальний пошук аналізує запит користувача, розуміє його намір і показує найбільш релевантні результати. Наприклад, якщо ввести «карта», «звук», «ЦНАП», «ОСББ», застосунок одразу перенаправить до потрібного сервісу або надасть відповідну інформацію. Введення числа також дасть результат, наприклад, пошук маршрутів громадського транспорту або паркувальних майданчиків з відповідним номером.

Пошук також працює всередині тексту сервісів та довідок, що дозволяє знаходити не лише розділи, але й конкретні рішення.

Функція розташована на головному екрані, що забезпечує миттєву реакцію системи. Наразі це бетаверсія.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.