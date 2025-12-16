Поліцейський пропустив службу через погане самопочуття — справа дійшла до Верховного Суду

Майор поліції втратив посаду через відсутність на службі понад добу без належних медичних підтверджень.

Верховний Суд у складі касаційної інстанції розглянув справу поліцейського, який був звільнений за дисциплінарним стягненням через відсутність на робочому місці. Також Верховний Суд підтвердив законність рішень попередніх інстанцій, підкресливши важливість належного документального підтвердження причини відсутності працівника. Про це йдеться у постанові № 320/7991/23.

Обставини справи

За матеріалами справи, майор поліції не був на службі 14 грудня 2022 року з 16:00 до 18:00 та весь день 15 грудня. Після участі в урочистих заходах на честь ліквідаторів Чорнобильської аварії він не повернувся на робоче місце. Сам позивач пояснював відсутність поганим самопочуттям, підвищеним тиском і температурою 38,4 °C.

Під час службового розслідування він не надав документів, які підтверджували б стан здоров’я, наприклад лікарняного листка. Відсутність таких доказів стала підставою для його звільнення. Начальник Управління кадрового забезпечення ГУНП у Київській області зазначив, що поліцейський залишив робоче місце самостійно і не отримував дозволу керівництва. Наступного дня майор лише надіслав особисте повідомлення про погане самопочуття, формальних документів не було.

Суди першої та апеляційної інстанцій відмовили йому у задоволенні позову.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд у своїй постанові наголосив на правових позиціях:

Прогул визначається як відсутність на роботі протягом усього робочого дня або більше трьох годин безперервно чи сумарно без поважних причин .

Поважною причиною відсутності може бути лише стан здоров’я, підтверджений листком непрацездатності, стихійні явища, техногенні аварії або відсутність на роботі з дозволу безпосереднього керівника .

Документальні підтвердження стану здоров’я є обов’язковими для визнання відсутності на службі поважною.

Поліцейський не надав доказів, що підтверджують його стан здоров’я 14–15 грудня 2022 року. Пізніше наданий медичний документ був без підпису та печатки лікаря і не подавався під час службового розслідування, тому не міг бути підставою для скасування дисциплінарного стягнення.

Верховний Суд наголосив, що поліцейський має дотримуватися Конституції, законів, нормативних актів та Присяги, виконувати службові обов’язки, поважати права громадян і надавати допомогу тим, хто опинився в небезпеці.

Службове розслідування є підставою для дисциплінарного стягнення і передбачає повне з’ясування обставин, встановлення вини та тяжкості проступку, а також юридичну кваліфікацію діяння.

Верховний Суд зазначив, що відсутність на службі понад три години без поважних причин вважається прогулом і дисциплінарним проступком. Закон не дає вичерпного переліку поважних причин, тому їх оцінює суд або дисциплінарний орган. Поважні причини мають підтверджуватися документально — наприклад, лікарняним листком або дозволом керівника.

Прості пояснення працівника або повідомлення керівнику не замінюють офіційних доказів. Під час касаційного розгляду Верховний Суд перевіряє правильність застосування норм матеріального та процесуального права судами попередніх інстанцій.

У своєму рішенні Верховний Суд констатував, що суди попередніх інстанцій обґрунтовано встановили факт відсутності поліцейського на службі без поважних причин, підтверджений службовими актами та показаннями колег. Суд погодився з цими висновками і залишив рішення про звільнення без змін.

