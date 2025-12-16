Полицейский пропустил службу из-за плохого самочувствия — дело дошло до Верховного Суда

Майор полиции потерял должность из-за отсутствия на службе более суток без надлежащих медицинских подтверждений.

Верховный Суд в составе кассационной инстанции рассмотрел дело полицейского, который был уволен по дисциплинарному взысканию за отсутствие на рабочем месте. Также Верховный Суд подтвердил законность решений предыдущих инстанций, подчеркнув важность надлежащего документального подтверждения причины отсутствия сотрудника. Об этом говорится в постановлении № 320/7991/23.

Обстоятельства дела

По материалам дела, майор полиции отсутствовал на службе 14 декабря 2022 года с 16:00 до 18:00 и весь день 15 декабря. После участия в торжественных мероприятиях в честь ликвидаторов Чернобыльской аварии он не вернулся на рабочее место. Сам истец объяснял отсутствие плохим самочувствием, повышенным давлением и температурой 38,4 °C.

Во время служебного расследования он не предоставил документов, подтверждающих состояние здоровья, например больничного листа. Отсутствие таких доказательств стало основанием для его увольнения. Начальник Управления кадрового обеспечения ГУНП в Киевской области отметил, что полицейский покинул рабочее место самостоятельно и не получал разрешения руководства. На следующий день майор лишь прислал личное сообщение о плохом самочувствии, формальных документов не было.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали ему в удовлетворении иска.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд в своем постановлении подчеркнул правовые позиции:

Прогул определяется как отсутствие на работе в течение всего рабочего дня или более трех часов подряд или суммарно без уважительных причин.

Уважительной причиной отсутствия может быть только состояние здоровья, подтвержденное листком нетрудоспособности, стихийные явления, техногенные аварии или отсутствие на работе с разрешения непосредственного руководителя.

Документальные подтверждения состояния здоровья обязательны для признания отсутствия на службе уважительной причиной.

Полицейский не предоставил доказательств, подтверждающих его состояние здоровья 14–15 декабря 2022 года. Позже предоставленный медицинский документ был без подписи и печати врача и не подавался во время служебного расследования, поэтому не мог быть основанием для отмены дисциплинарного взыскания.

Верховный Суд подчеркнул, что полицейский обязан соблюдать Конституцию, законы, нормативные акты и Присягу, выполнять служебные обязанности, уважать права граждан и оказывать помощь тем, кто оказался в опасности.

Служебное расследование является основанием для дисциплинарного взыскания и предполагает полное выяснение обстоятельств, установление вины и тяжести проступка, а также юридическую квалификацию действия.

Верховный Суд отметил, что отсутствие на службе более трех часов без уважительных причин считается прогулом и дисциплинарным проступком. Закон не дает исчерпывающий перечень уважительных причин, поэтому их оценивает суд или дисциплинарный орган. Уважительные причины должны подтверждаться документально — например, больничным листом или разрешением руководителя.

Простые объяснения сотрудника или сообщение руководителю не заменяют официальных доказательств. Во время кассационного рассмотрения Верховный Суд проверяет правильность применения норм материального и процессуального права судами предыдущих инстанций.

В своем решении Верховный Суд констатировал, что суды предыдущих инстанций обоснованно установили факт отсутствия полицейского на службе без уважительных причин, подтвержденный служебными актами и показаниями коллег. Суд согласился с этими выводами и оставил решение об увольнении без изменений.

