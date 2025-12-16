  1. Публикации
  2. / Судебная практика

Полицейский пропустил службу из-за плохого самочувствия — дело дошло до Верховного Суда

08:00, 16 декабря 2025
Майор полиции потерял должность из-за отсутствия на службе более суток без надлежащих медицинских подтверждений.
Полицейский пропустил службу из-за плохого самочувствия — дело дошло до Верховного Суда
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд в составе кассационной инстанции рассмотрел дело полицейского, который был уволен по дисциплинарному взысканию за отсутствие на рабочем месте. Также Верховный Суд подтвердил законность решений предыдущих инстанций, подчеркнув важность надлежащего документального подтверждения причины отсутствия сотрудника. Об этом говорится в постановлении № 320/7991/23.

Обстоятельства дела

По материалам дела, майор полиции отсутствовал на службе 14 декабря 2022 года с 16:00 до 18:00 и весь день 15 декабря. После участия в торжественных мероприятиях в честь ликвидаторов Чернобыльской аварии он не вернулся на рабочее место. Сам истец объяснял отсутствие плохим самочувствием, повышенным давлением и температурой 38,4 °C.

Во время служебного расследования он не предоставил документов, подтверждающих состояние здоровья, например больничного листа. Отсутствие таких доказательств стало основанием для его увольнения. Начальник Управления кадрового обеспечения ГУНП в Киевской области отметил, что полицейский покинул рабочее место самостоятельно и не получал разрешения руководства. На следующий день майор лишь прислал личное сообщение о плохом самочувствии, формальных документов не было.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали ему в удовлетворении иска.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд в своем постановлении подчеркнул правовые позиции:

  • Прогул определяется как отсутствие на работе в течение всего рабочего дня или более трех часов подряд или суммарно без уважительных причин.
  • Уважительной причиной отсутствия может быть только состояние здоровья, подтвержденное листком нетрудоспособности, стихийные явления, техногенные аварии или отсутствие на работе с разрешения непосредственного руководителя.
  • Документальные подтверждения состояния здоровья обязательны для признания отсутствия на службе уважительной причиной.

Полицейский не предоставил доказательств, подтверждающих его состояние здоровья 14–15 декабря 2022 года. Позже предоставленный медицинский документ был без подписи и печати врача и не подавался во время служебного расследования, поэтому не мог быть основанием для отмены дисциплинарного взыскания.

Верховный Суд подчеркнул, что полицейский обязан соблюдать Конституцию, законы, нормативные акты и Присягу, выполнять служебные обязанности, уважать права граждан и оказывать помощь тем, кто оказался в опасности.

Служебное расследование является основанием для дисциплинарного взыскания и предполагает полное выяснение обстоятельств, установление вины и тяжести проступка, а также юридическую квалификацию действия.

Верховный Суд отметил, что отсутствие на службе более трех часов без уважительных причин считается прогулом и дисциплинарным проступком. Закон не дает исчерпывающий перечень уважительных причин, поэтому их оценивает суд или дисциплинарный орган. Уважительные причины должны подтверждаться документально — например, больничным листом или разрешением руководителя.

Простые объяснения сотрудника или сообщение руководителю не заменяют официальных доказательств. Во время кассационного рассмотрения Верховный Суд проверяет правильность применения норм материального и процессуального права судами предыдущих инстанций.

В своем решении Верховный Суд констатировал, что суды предыдущих инстанций обоснованно установили факт отсутствия полицейского на службе без уважительных причин, подтвержденный служебными актами и показаниями коллег. Суд согласился с этими выводами и оставил решение об увольнении без изменений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд Национальная полиция полиция судебная практика

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мужчина получил бронирование после повестки – дело об уклонении от призыва вернули на новое рассмотрение

Апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора и отменил решение Погребищенского районного суда, которым ранее обвиняемого освободили от уголовной ответственности.

В Киеве майор полиции угнал автомобиль, но получил условное наказание – решение суда

Суд признал соглашение о признании виновности законным и назначил наказание без реального лишения свободы.

Какие вероятные нарушения в деятельности ВККС и ВСП выявила Временная следственная комиссия Верховной Рады: обнародован проект отчёта

Комиссия Власенко — Бужанского зарегистрировала проект отчёта о своей деятельности, в котором описала недостатки работы ВККС и ВСП.

Свидетель Иеговы получил повестку и отказался от мобилизации – что решил суд

В суде мужчина объяснил свою неявку в ТЦК религиозными убеждениями и настаивал на праве на альтернативную службу.

Судебная волокита из-за «пропавших документов»: Верховный Суд поставил точку в разводе длиной в два года

Кассационная инстанция признала чрезмерный формализм препятствием для доступа к правосудию.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]