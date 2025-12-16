Зеленський озвучив плани «А» і «Б» щодо репараційної позики з заморожених активів РФ

Президент заявив, що Україна розглядає різні сценарії — від завершення війни до відсутності доступу до репараційних коштів.

Фото: ОП

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна опрацьовує кілька сценаріїв щодо отримання репараційної позики, яка має базуватися на заморожених російських активах, але водночас готується і до варіанту, за якого таку позику погодити не вдасться. Про це він повідомив, відповідаючи на запитання журналістів.

За словами Зеленського, «репараційна позика або будь-який формат, який розрахований на суму російських заморожених активів, це від 150 до 200, в цілому 210 мільярдів доларів, – це геймченджер. Це гарантія безпеки для України, фінансова гарантія безпеки».

Водночас Президент наголосив, що Київ має прораховувати всі можливі варіанти розвитку подій — як у разі завершення війни, так і у разі її продовження або відсутності рішення щодо репараційної позики.

Зеленський пояснив, що план «А» передбачає закінчення війни, а план «Б» — продовження російської агресії. «Якщо план «Б» і російська агресія продовжується, то Україна розраховує не тільки на двосторонні пакети з країнами, ми розраховуємо на, як мінімум, 40-45 мільярдів євро на рік фінансової допомоги», – зазначив Зеленський, додаючи, що у випадку продовження війни кошти репараційної позики, за словами глави держави, можуть бути спрямовані на підтримку армії та оборонного сектору, зокрема на фінансування озброєння та систем протиповітряної оборони. Якщо ж війна завершиться, ці кошти планують використати для відбудови України.

Президент також згадав третій сценарій — виникнення проблем з отриманням репараційної позики. У такому разі Україна розраховує на альтернативні механізми фінансування в аналогічних обсягах. За його словами, відповідні перемовини з керівництвом Європейського Союзу вже тривають.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.