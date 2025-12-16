  1. В Украине

Зеленский озвучил планы «А» и «Б» по репарационному займу из замороженных активов РФ

09:24, 16 декабря 2025
Президент заявил, что Украина рассматривает различные сценарии — от завершения войны до отсутствия доступа к репарационным средствам.
Зеленский озвучил планы «А» и «Б» по репарационному займу из замороженных активов РФ
Фото: ОП
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина прорабатывает несколько сценариев по получению репарационного займа, который должен быть основан на замороженных российских активах, но в то же время готовится и к варианту, при котором такой заем согласовать не удастся. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов.

По словам Зеленского, «репарационный заем или любой формат, рассчитанный на сумму российских замороженных активов, это от 150 до 200, в целом 210 миллиардов долларов, — это геймченджер. Это гарантия безопасности для Украины, финансовая гарантия безопасности».

В то же время Президент подчеркнул, что Киев должен просчитывать все возможные варианты развития событий — как в случае завершения войны, так и в случае ее продолжения или отсутствия решения о репарационном займе.

Зеленский пояснил, что план «А» предусматривает окончание войны, а план «Б» — продолжение российской агрессии. «Если план «Б» и российская агрессия продолжается, то Украина рассчитывает не только на двусторонние пакеты со странами, мы рассчитываем на, как минимум, 40-45 миллиардов евро в год финансовой помощи», — отметил Зеленский, добавив, что в случае продолжения войны средства репарационного займа, по словам главы государства, могут быть направлены на поддержку армии и оборонного сектора, в частности на финансирование вооружения и систем противовоздушной обороны. Если же война закончится, эти средства планируют использовать для восстановления Украины.

Президент также упомянул третий сценарий — возникновение проблем с получением репарационного займа. В таком случае Украина рассчитывает на альтернативные механизмы финансирования в аналогичных объемах. По его словам, соответствующие переговоры с руководством Европейского Союза уже ведутся.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

россия деньги Украина война Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мужчина получил бронирование после повестки – дело об уклонении от призыва вернули на новое рассмотрение

Апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора и отменил решение Погребищенского районного суда, которым ранее обвиняемого освободили от уголовной ответственности.

В Киеве майор полиции угнал автомобиль, но получил условное наказание – решение суда

Суд признал соглашение о признании виновности законным и назначил наказание без реального лишения свободы.

Какие вероятные нарушения в деятельности ВККС и ВСП выявила Временная следственная комиссия Верховной Рады: обнародован проект отчёта

Комиссия Власенко — Бужанского зарегистрировала проект отчёта о своей деятельности, в котором описала недостатки работы ВККС и ВСП.

Свидетель Иеговы получил повестку и отказался от мобилизации – что решил суд

В суде мужчина объяснил свою неявку в ТЦК религиозными убеждениями и настаивал на праве на альтернативную службу.

Судебная волокита из-за «пропавших документов»: Верховный Суд поставил точку в разводе длиной в два года

Кассационная инстанция признала чрезмерный формализм препятствием для доступа к правосудию.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]