Зеленский озвучил планы «А» и «Б» по репарационному займу из замороженных активов РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина прорабатывает несколько сценариев по получению репарационного займа, который должен быть основан на замороженных российских активах, но в то же время готовится и к варианту, при котором такой заем согласовать не удастся. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов.

По словам Зеленского, «репарационный заем или любой формат, рассчитанный на сумму российских замороженных активов, это от 150 до 200, в целом 210 миллиардов долларов, — это геймченджер. Это гарантия безопасности для Украины, финансовая гарантия безопасности».

В то же время Президент подчеркнул, что Киев должен просчитывать все возможные варианты развития событий — как в случае завершения войны, так и в случае ее продолжения или отсутствия решения о репарационном займе.

Зеленский пояснил, что план «А» предусматривает окончание войны, а план «Б» — продолжение российской агрессии. «Если план «Б» и российская агрессия продолжается, то Украина рассчитывает не только на двусторонние пакеты со странами, мы рассчитываем на, как минимум, 40-45 миллиардов евро в год финансовой помощи», — отметил Зеленский, добавив, что в случае продолжения войны средства репарационного займа, по словам главы государства, могут быть направлены на поддержку армии и оборонного сектора, в частности на финансирование вооружения и систем противовоздушной обороны. Если же война закончится, эти средства планируют использовать для восстановления Украины.

Президент также упомянул третий сценарий — возникновение проблем с получением репарационного займа. В таком случае Украина рассчитывает на альтернативные механизмы финансирования в аналогичных объемах. По его словам, соответствующие переговоры с руководством Европейского Союза уже ведутся.

