  1. Суд інфо

ВРП звільнила чотирьох суддів апеляційних та місцевих судів за загальними обставинами

11:11, 16 грудня 2025
Чотирьох суддів звільнено за загальними обставинами.
ВРП звільнила чотирьох суддів апеляційних та місцевих судів за загальними обставинами
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя 16 грудня розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами та вирішила звільнити чотирьох суддів.

У зв’язку поданням заяв про відставку:

Гончар Надію Іванівну – з посади судді Черкаського апеляційного суду;

Курила Олександра Миколайовича – з посади судді Харківського апеляційного суду.

Також ВРП вирішила звільнити за власним бажанням:

Глос Марію Леонідівну – з посади судді Київського районного суду міста Харкова;

Музику Олександра Миколайовича – з посади судді Центрального районного суду міста Маріуполя Донецької області (відряджений до Оболонського районного суду міста Києва).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

суддя звільнення ВРП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Які ймовірні порушення в діяльності ВККС та ВРП знайшла Тимчасова слідча комісія Верховної Ради: оприлюднено проект звіту

Комісія Власенка — Бужанського зареєструвала проект звіту про свою діяльність в якому описала недоліки роботи ВККС та ВРП.

Свідок Єгови отримав повістку і відмовився від мобілізації – що вирішив суд

У суді чоловік пояснив свою неявку до ТЦК релігійними переконаннями та наполягав на праві на альтернативну службу.

Судова тяганина через «зниклі документи»: Верховний Суд поставив крапку в розлученні довжиною у два роки

Касаційна інстанція визнала надмірний формалізм перешкодою для доступу до правосуддя.

Поліцейський пропустив службу через погане самопочуття — справа дійшла до Верховного Суду

Майор поліції втратив посаду через відсутність на службі понад добу без належних медичних підтверджень.

В Україні планують створити Тимчасову слідчу комісію для боротьби з корупцією під час дії воєнного стану

Депутати пропонують створити комісію, яка перевірятиме використання ресурсів у сфері оборони, дотримання прав людини та антикорупційне законодавство.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]