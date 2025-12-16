ВРП звільнила чотирьох суддів апеляційних та місцевих судів за загальними обставинами

Чотирьох суддів звільнено за загальними обставинами.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя 16 грудня розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами та вирішила звільнити чотирьох суддів.

У зв’язку поданням заяв про відставку:

Гончар Надію Іванівну – з посади судді Черкаського апеляційного суду;

Курила Олександра Миколайовича – з посади судді Харківського апеляційного суду.

Також ВРП вирішила звільнити за власним бажанням:

Глос Марію Леонідівну – з посади судді Київського районного суду міста Харкова;

Музику Олександра Миколайовича – з посади судді Центрального районного суду міста Маріуполя Донецької області (відряджений до Оболонського районного суду міста Києва).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.