ВРП звільнила чотирьох суддів апеляційних та місцевих судів за загальними обставинами
Вища рада правосуддя 16 грудня розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами та вирішила звільнити чотирьох суддів.
У зв’язку поданням заяв про відставку:
Гончар Надію Іванівну – з посади судді Черкаського апеляційного суду;
Курила Олександра Миколайовича – з посади судді Харківського апеляційного суду.
Також ВРП вирішила звільнити за власним бажанням:
Глос Марію Леонідівну – з посади судді Київського районного суду міста Харкова;
Музику Олександра Миколайовича – з посади судді Центрального районного суду міста Маріуполя Донецької області (відряджений до Оболонського районного суду міста Києва).
