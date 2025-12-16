  1. Суд инфо

ВСП уволил четырех судей апелляционных и местных судов по общим основаниям

11:11, 16 декабря 2025
Четверо судей уволены по общим обстоятельствам.
ВСП уволил четырех судей апелляционных и местных судов по общим основаниям
Высший совет правосудия 16 декабря рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим основаниям и принял решение уволить четырех судей.

В связи с подачей заявлений об отставке:

Гончар Надию Ивановну — с должности судьи Черкасского апелляционного суда;

Курила Александра Николаевича — с должности судьи Харьковского апелляционного суда.

Также ВСП решила уволить по собственному желанию:

Глос Марию Леонидовну — с должности судьи Киевского районного суда города Харькова;

Музыку Александра Николаевича — с должности судьи Центрального районного суда города Мариуполя Донецкой области (командированного в Оболонский районный суд города Киева).

судья увольнение ВСП

