ВСП уволил четырех судей апелляционных и местных судов по общим основаниям

Четверо судей уволены по общим обстоятельствам.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия 16 декабря рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим основаниям и принял решение уволить четырех судей.

В связи с подачей заявлений об отставке:

Гончар Надию Ивановну — с должности судьи Черкасского апелляционного суда;

Курила Александра Николаевича — с должности судьи Харьковского апелляционного суда.

Также ВСП решила уволить по собственному желанию:

Глос Марию Леонидовну — с должности судьи Киевского районного суда города Харькова;

Музыку Александра Николаевича — с должности судьи Центрального районного суда города Мариуполя Донецкой области (командированного в Оболонский районный суд города Киева).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.