Строкові контракти для вчителів в Україні – освітній омбудсмен пропонує відкласти обговорення

Надія Лещик пропонує спершу збільшити мінімальний оклад педагогів до трьох мінімальних зарплат і розробити довгострокові контракти.

Освітній омбудсмен Надія Лещик вважає, що обговорення переведення вчителів на строкові контракти в Україні варто відкласти до зміни підходів до оплати праці та доведення мінімальних окладів педагогів до трьох мінімальних зарплат.

«Заробітна плата педагога – це маленька ставка, яка навіть не дотягує до мінімальної зарплати, і багато надбавок та доплат. І коли молодий вчитель приходить працювати до закладу освіти, він немає надбавок за педстаж, за звання, за категорії тощо, і його зарплата становить близько 8 тисяч грн. Це не сприяє тому, щоб молодь йшла в професію… Тому необхідно це змінювати - робити ставку більшою і зменшувати цю величезну кількість надбавок і доплат», – зазначила Лещик в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

Омбудсмен пояснила, що для досягнення мінімального окладу у три мінімальні зарплати можна було б збільшити педагогічне навантаження з 18 до 22 годин на тиждень. Проте така ідея не отримала підтримки серед вчителів через ризик надмірного навантаження, професійного вигорання та нерівномірного розподілу годин, особливо у сільських школах.

Щодо строкових контрактів Лещик зазначила, що вони мають бути довшими – від трьох до п’яти років. Це дозволить вирішити проблеми зі звільненням педагогів за неякісну роботу або скаргами батьків, а також забезпечити ефективність атестаційної системи, що проводиться раз на п’ять років.

Омбудсмен запропонувала розробити окремий законопроєкт та типовий договір, який чітко визначатиме права та обов’язки вчителя і роботодавця, умови праці, оплату та відповідальність за порушення.

«Контракт, на мою думку, не має бути на один рік, він має бути довшим, наприклад, від трьох до п'яти років. На сьогодні є багато складнощів з процедурою звільнення вчителів за неякісну роботу, коли вони за віком просто не можуть виконувати свої обов'язки, або за скаргами від батьків. Ми маємо з цього приводу скарги від директорів. Часом їх звільняють, а вони відновлюються через суд і їм ще змушені виплачувати за невимушений прогул. Це все ускладнює роботу директорів над якістю освітнього процесу. Тому, я вважаю, що має бути контракт, але не такий короткотривалий, бо, серед іншого, можуть бути проблеми з атестацією, яка у нас передбачена раз на п'ять років та інші проблеми», – сказала Лещик.

