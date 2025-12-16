Срочные контракты для учителей в Украине – образовательный омбудсмен предлагает отложить обсуждение

Надежда Лещик предлагает сначала увеличить минимальный оклад педагогов до трех минимальных зарплат и разработать долгосрочные контракты.

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик считает, что обсуждение перевода учителей на срочные контракты в Украине стоит отложить до изменения подходов к оплате труда и доведения минимальных окладов педагогов до трех минимальных зарплат.

«Заработная плата педагога – это маленькая ставка, которая даже не дотягивает до минимальной зарплаты, и много надбавок и доплат. И когда молодой учитель приходит работать в учебное заведение, он не имеет надбавок за педстаж, за звание, за категории и т.д., и его зарплата составляет около 8 тысяч грн. Это не способствует тому, чтобы молодежь шла в профессию... Поэтому необходимо это менять – делать ставку больше и уменьшать это огромное количество надбавок и доплат», – отметила Лещик в интервью «Интерфакс-Украина».

Омбудсмен пояснила, что для достижения минимального оклада в три минимальные зарплаты можно было бы увеличить педагогическую нагрузку с 18 до 22 часов в неделю. Однако такая идея не получила поддержки среди учителей из-за риска чрезмерной нагрузки, профессионального выгорания и неравномерного распределения часов, особенно в сельских школах.

Что касается срочных контрактов, Лещик отметила, что они должны быть более длительными – от трех до пяти лет. Это позволит решить проблемы с увольнением педагогов за некачественную работу или жалобами родителей, а также обеспечить эффективность аттестационной системы, которая проводится раз в пять лет.

Омбудсмен предложила разработать отдельный законопроект и типовой договор, который четко определит права и обязанности учителя и работодателя, условия труда, оплату и ответственность за нарушения.

«Контракт, по моему мнению, не должен быть на один год, он должен быть более длительным, например, от трех до пяти лет. На сегодняшний день есть много сложностей с процедурой увольнения учителей за некачественную работу, когда они по возрасту просто не могут выполнять свои обязанности, или по жалобам родителей. У нас есть по этому поводу жалобы от директоров. Иногда их увольняют, а они восстанавливаются через суд и им еще вынуждены выплачивать за невынужденный прогул. Это все усложняет работу директоров над качеством образовательного процесса. Поэтому я считаю, что должен быть контракт, но не такой краткосрочный, потому что, среди прочего, могут быть проблемы с аттестацией, которая у нас предусмотрена раз в пять лет, и другие проблемы», – сказала Лещик.

