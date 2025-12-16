Система «Імпульс» посилює облік військових: оновлено звітність і автоматизацію даних
Міноборони оновило систему точного обліку військових «Імпульс». Тепер там можна генерувати нові звіти, які охоплюють:
- укомплектованість посад;
- чисельність особового складу;
- переміщення військових.
Окрім того, як вказують у відомстві, додано розширені можливості узагальнення даних, а також асинхронну генерацію звітів – система формує документ у фоновому режимі, поки користувач продовжує працювати.
Система також отримала можливість формувати великі звіти з обробкою значних обсягів даних, що підвищує її швидкість і стійкість у бойових умовах.
Імпорт нових штатів і спрощення переходу військових частин
Окрема важлива змін, наголошують у Міноборони, це імпорт нових штатів у редакторі штату. Тепер військові частини можуть швидко переходити на новий штат: дані можна завантажувати безпосередньо з файлів електронних журналів обліку особового складу (ЕЖООС), що суттєво зменшує обсяг ручної роботи для користувачів.
Також у новій версії:
- додано імпорт записів про освіту через Toolkit;
- покращено розділ реєстрації записів про освіту;
- реалізовано імпорт історії зміни звань;
- розширено імпорт вкладок ЕЖООС для спрощення первинного наповнення системи
- додано імпорт даних про постійний, тимчасово прибулий і відсутній склад.
У наступних оновленнях планується: внесення змін до штату, розвиток автоматичного наповнення та генерації звітів, нові можливості роботи з даними та формування документів.
«Імпульс» – це офіційна система обліку військовослужбовців. Систему почали розгортати Десантно-штурмові і Сухопутні війська ЗСУ. Наразі понад 100 військових частин перейшли на щоденну роботу в «Імпульсі».
