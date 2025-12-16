Система «Імпульс» посилює облік військових: оновлено звітність і автоматизацію даних

Тепер військові частини можуть швидко переходити на новий штат: дані можна завантажувати безпосередньо з файлів електронних журналів обліку особового складу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міноборони оновило систему точного обліку військових «Імпульс». Тепер там можна генерувати нові звіти, які охоплюють:

укомплектованість посад;

чисельність особового складу;

переміщення військових.

Окрім того, як вказують у відомстві, додано розширені можливості узагальнення даних, а також асинхронну генерацію звітів – система формує документ у фоновому режимі, поки користувач продовжує працювати.

Система також отримала можливість формувати великі звіти з обробкою значних обсягів даних, що підвищує її швидкість і стійкість у бойових умовах.

Імпорт нових штатів і спрощення переходу військових частин

Окрема важлива змін, наголошують у Міноборони, це імпорт нових штатів у редакторі штату. Тепер військові частини можуть швидко переходити на новий штат: дані можна завантажувати безпосередньо з файлів електронних журналів обліку особового складу (ЕЖООС), що суттєво зменшує обсяг ручної роботи для користувачів.

Також у новій версії:

додано імпорт записів про освіту через Toolkit;

покращено розділ реєстрації записів про освіту;

реалізовано імпорт історії зміни звань;

розширено імпорт вкладок ЕЖООС для спрощення первинного наповнення системи

додано імпорт даних про постійний, тимчасово прибулий і відсутній склад.

У наступних оновленнях планується: внесення змін до штату, розвиток автоматичного наповнення та генерації звітів, нові можливості роботи з даними та формування документів.

«Імпульс» – це офіційна система обліку військовослужбовців. Систему почали розгортати Десантно-штурмові і Сухопутні війська ЗСУ. Наразі понад 100 військових частин перейшли на щоденну роботу в «Імпульсі».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.