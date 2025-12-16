  1. В Украине

Система «Импульс» усиливает учет военнослужащих: обновлено отчетность и автоматизацию данных

09:06, 16 декабря 2025
Теперь воинские части могут быстро переходить на новый штат: данные можно загружать непосредственно из файлов электронных журналов учета личного состава.
Система «Импульс» усиливает учет военнослужащих: обновлено отчетность и автоматизацию данных
Минобороны обновило систему точного учета военнослужащих «Импульс». Теперь в ней можно генерировать новые отчеты, которые охватывают:

  • укомплектованность должностей;
  • численность личного состава;
  • перемещения военнослужащих.

Кроме того, как указывают в ведомстве, добавлены расширенные возможности обобщения данных, а также асинхронная генерация отчетов – система формирует документ в фоновом режиме, пока пользователь продолжает работать.

Система также получила возможность формировать крупные отчеты с обработкой значительных объемов данных, что повышает ее скорость и устойчивость в боевых условиях.

Импорт новых штатов и упрощение перехода воинских частей

Отдельно важным изменением, подчеркивают в Минобороны, является импорт новых штатов в редакторе штата. Теперь воинские части могут быстро переходить на новый штат: данные можно загружать непосредственно из файлов электронных журналов учета личного состава (ЭЖУЛС), что существенно уменьшает объем ручной работы для пользователей.

Также в новой версии:

  • добавлен импорт записей об образовании через Toolkit;
  • улучшен раздел регистрации записей об образовании;
  • реализован импорт истории изменения званий;
  • расширен импорт вкладок ЭЖУЛС для упрощения первичного наполнения системы
  • добавлен импорт данных о постоянном, временно прибывшем и отсутствующем составе.

В следующих обновлениях планируется: внесение изменений в штат, развитие автоматического наполнения и генерации отчетов, новые возможности работы с данными и формирования документов.

«Импульс» – это официальная система учета военнослужащих. Систему начали разворачивать Десантно-штурмовые и Сухопутные войска ВСУ. В настоящее время более 100 воинских частей перешли на ежедневную работу в «Импульсе».

военные армия военнослужащие Минобороны

