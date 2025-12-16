Система «Импульс» усиливает учет военнослужащих: обновлено отчетность и автоматизацию данных
Минобороны обновило систему точного учета военнослужащих «Импульс». Теперь в ней можно генерировать новые отчеты, которые охватывают:
- укомплектованность должностей;
- численность личного состава;
- перемещения военнослужащих.
Кроме того, как указывают в ведомстве, добавлены расширенные возможности обобщения данных, а также асинхронная генерация отчетов – система формирует документ в фоновом режиме, пока пользователь продолжает работать.
Система также получила возможность формировать крупные отчеты с обработкой значительных объемов данных, что повышает ее скорость и устойчивость в боевых условиях.
Импорт новых штатов и упрощение перехода воинских частей
Отдельно важным изменением, подчеркивают в Минобороны, является импорт новых штатов в редакторе штата. Теперь воинские части могут быстро переходить на новый штат: данные можно загружать непосредственно из файлов электронных журналов учета личного состава (ЭЖУЛС), что существенно уменьшает объем ручной работы для пользователей.
Также в новой версии:
- добавлен импорт записей об образовании через Toolkit;
- улучшен раздел регистрации записей об образовании;
- реализован импорт истории изменения званий;
- расширен импорт вкладок ЭЖУЛС для упрощения первичного наполнения системы
- добавлен импорт данных о постоянном, временно прибывшем и отсутствующем составе.
В следующих обновлениях планируется: внесение изменений в штат, развитие автоматического наполнения и генерации отчетов, новые возможности работы с данными и формирования документов.
«Импульс» – это официальная система учета военнослужащих. Систему начали разворачивать Десантно-штурмовые и Сухопутные войска ВСУ. В настоящее время более 100 воинских частей перешли на ежедневную работу в «Импульсе».
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.