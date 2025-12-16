Система «Импульс» усиливает учет военнослужащих: обновлено отчетность и автоматизацию данных

Теперь воинские части могут быстро переходить на новый штат: данные можно загружать непосредственно из файлов электронных журналов учета личного состава.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Минобороны обновило систему точного учета военнослужащих «Импульс». Теперь в ней можно генерировать новые отчеты, которые охватывают:

укомплектованность должностей;

численность личного состава;

перемещения военнослужащих.

Кроме того, как указывают в ведомстве, добавлены расширенные возможности обобщения данных, а также асинхронная генерация отчетов – система формирует документ в фоновом режиме, пока пользователь продолжает работать.

Система также получила возможность формировать крупные отчеты с обработкой значительных объемов данных, что повышает ее скорость и устойчивость в боевых условиях.

Импорт новых штатов и упрощение перехода воинских частей

Отдельно важным изменением, подчеркивают в Минобороны, является импорт новых штатов в редакторе штата. Теперь воинские части могут быстро переходить на новый штат: данные можно загружать непосредственно из файлов электронных журналов учета личного состава (ЭЖУЛС), что существенно уменьшает объем ручной работы для пользователей.

Также в новой версии:

добавлен импорт записей об образовании через Toolkit;

улучшен раздел регистрации записей об образовании;

реализован импорт истории изменения званий;

расширен импорт вкладок ЭЖУЛС для упрощения первичного наполнения системы

добавлен импорт данных о постоянном, временно прибывшем и отсутствующем составе.

В следующих обновлениях планируется: внесение изменений в штат, развитие автоматического наполнения и генерации отчетов, новые возможности работы с данными и формирования документов.

«Импульс» – это официальная система учета военнослужащих. Систему начали разворачивать Десантно-штурмовые и Сухопутные войска ВСУ. В настоящее время более 100 воинских частей перешли на ежедневную работу в «Импульсе».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.