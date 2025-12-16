16 грудня – яке сьогодні свято та головні події

В Україні та світі відзначають День світової тиші.

У вівторок, 16 грудня, в Україні та світі відзначають День світової тиші, День підкорення вершин, Міжнародний день вина Піно Меньє та День нерозумних іграшок.

Також 16 грудня є національним святом Республіки Казахстан — Днем Незалежності, який відзначається з 1991 року.

Цей день позначений і низкою важливих історичних подій:

У 1899 році в Італії заснували футбольний клуб «Мілан», який згодом став одним із найтитулованіших у світовій історії футболу.

У 1970 році була ухвалена Конвенція про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден.

У 1991 році Туреччина офіційно визнала незалежність України.

У 1996 році відбувся перший політ важкого військово-транспортного літака короткого зльоту і посадки українського виробництва Ан-70.

Церковне свято

Православна церква цього дня вшановує пам’ять святого пророка Аггея.

Святий пророк Аггей був одним із провідних пророків Старого Завіту. Він жив у період після вавилонського полону та повернувся до Єрусалиму разом із вигнанцями. Його пророцтва були спрямовані на підтримку віри й надії серед народу Ізраїлю. Аггей закликав до відбудови храму та відновлення релігійних традицій, а також передбачав добробут і процвітання за умови дотримання Божих заповідей.

Іменини цього дня святкують Аркадій, Володимир, Ілля, Макар, Микола, Олександр, Павло, Петро, Семен і Софія.

