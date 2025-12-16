  1. Суспільство
  2. / В Україні

16 грудня – яке сьогодні свято та головні події

09:42, 16 грудня 2025
В Україні та світі відзначають День світової тиші.
16 грудня – яке сьогодні свято та головні події
Фото: novyny.zt.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У вівторок, 16 грудня, в Україні та світі відзначають День світової тиші, День підкорення вершин, Міжнародний день вина Піно Меньє та День нерозумних іграшок.

Також 16 грудня є національним святом Республіки Казахстан — Днем Незалежності, який відзначається з 1991 року.

Цей день позначений і низкою важливих історичних подій:

  • У 1899 році в Італії заснували футбольний клуб «Мілан», який згодом став одним із найтитулованіших у світовій історії футболу.
  • У 1970 році була ухвалена Конвенція про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден.
  • У 1991 році Туреччина офіційно визнала незалежність України.
  • У 1996 році відбувся перший політ важкого військово-транспортного літака короткого зльоту і посадки українського виробництва Ан-70.

Церковне свято

Православна церква цього дня вшановує пам’ять святого пророка Аггея.

Святий пророк Аггей був одним із провідних пророків Старого Завіту. Він жив у період після вавилонського полону та повернувся до Єрусалиму разом із вигнанцями. Його пророцтва були спрямовані на підтримку віри й надії серед народу Ізраїлю. Аггей закликав до відбудови храму та відновлення релігійних традицій, а також передбачав добробут і процвітання за умови дотримання Божих заповідей.

Іменини цього дня святкують Аркадій, Володимир, Ілля, Макар, Микола, Олександр, Павло, Петро, Семен і Софія.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

яке сьогодні свято свято

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Свідок Єгови отримав повістку і відмовився від мобілізації – що вирішив суд

У суді чоловік пояснив свою неявку до ТЦК релігійними переконаннями та наполягав на праві на альтернативну службу.

Судова тяганина через «зниклі документи»: Верховний Суд поставив крапку в розлученні довжиною у два роки

Касаційна інстанція визнала надмірний формалізм перешкодою для доступу до правосуддя.

Поліцейський пропустив службу через погане самопочуття — справа дійшла до Верховного Суду

Майор поліції втратив посаду через відсутність на службі понад добу без належних медичних підтверджень.

В Україні планують створити Тимчасову слідчу комісію для боротьби з корупцією під час дії воєнного стану

Депутати пропонують створити комісію, яка перевірятиме використання ресурсів у сфері оборони, дотримання прав людини та антикорупційне законодавство.

Головний сервісний центр МВС пояснив, як нанести графічні символи на номерні знаки

Українське законодавство дозволяє власникам транспортних засобів додавати до індивідуального номерного знака не лише комбінацію символів, а й графічні елементи.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]