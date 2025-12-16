16 декабря – какой сегодня праздник и главные события

В Украине и мире отмечают День мировой тишины.

Во вторник, 16 декабря, в Украине и мире отмечают День мировой тишины, День покорения вершин, Международный день вина Пино Менье и День неразумных игрушек.

Также 16 декабря является национальным праздником Республики Казахстан – Днем Независимости, который отмечается с 1991 года.

Этот день отмечен и рядом важных исторических событий:

В 1899 году в Италии основали футбольный клуб «Милан», который впоследствии стал одним из самых титулованных в мировой истории футбола.

В 1970 году была принята Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов.

В 1991 году Турция официально признала независимость Украины.

В 1996 году состоялся первый полет тяжелого военно-транспортного самолета короткого взлета и посадки украинского производства Ан-70.

Церковный праздник

Православная церковь в этот день чтит память святого пророка Аггея.

Святой пророк Аггей был одним из ведущих пророков Ветхого Завета. Он жил в период после вавилонского плена и вернулся в Иерусалим вместе с изгнанниками. Его пророчества были направлены на поддержку веры и надежды среди народа Израиля. Аггей призывал к восстановлению храма и религиозных традиций, а также предсказывал благополучие и процветание при условии соблюдения Божьих заповедей.

Именины в этот день празднуют Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Николай, Александр, Павел, Петр, Семен и София.

