  1. Общество
  2. / В Украине

16 декабря – какой сегодня праздник и главные события

09:42, 16 декабря 2025
В Украине и мире отмечают День мировой тишины.
16 декабря – какой сегодня праздник и главные события
Фото: novyny.zt.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во вторник, 16 декабря, в Украине и мире отмечают День мировой тишины, День покорения вершин, Международный день вина Пино Менье и День неразумных игрушек.

Также 16 декабря является национальным праздником Республики Казахстан – Днем Независимости, который отмечается с 1991 года.

Этот день отмечен и рядом важных исторических событий:

  • В 1899 году в Италии основали футбольный клуб «Милан», который впоследствии стал одним из самых титулованных в мировой истории футбола.
  • В 1970 году была принята Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов.
  • В 1991 году Турция официально признала независимость Украины.
  • В 1996 году состоялся первый полет тяжелого военно-транспортного самолета короткого взлета и посадки украинского производства Ан-70.

Церковный праздник

Православная церковь в этот день чтит память святого пророка Аггея.

Святой пророк Аггей был одним из ведущих пророков Ветхого Завета. Он жил в период после вавилонского плена и вернулся в Иерусалим вместе с изгнанниками. Его пророчества были направлены на поддержку веры и надежды среди народа Израиля. Аггей призывал к восстановлению храма и религиозных традиций, а также предсказывал благополучие и процветание при условии соблюдения Божьих заповедей.

Именины в этот день празднуют Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Николай, Александр, Павел, Петр, Семен и София.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

какой сегодня праздник свято

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мужчина получил бронирование после повестки – дело об уклонении от призыва вернули на новое рассмотрение

Апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора и отменил решение Погребищенского районного суда, которым ранее обвиняемого освободили от уголовной ответственности.

В Киеве майор полиции угнал автомобиль, но получил условное наказание – решение суда

Суд признал соглашение о признании виновности законным и назначил наказание без реального лишения свободы.

Какие вероятные нарушения в деятельности ВККС и ВСП выявила Временная следственная комиссия Верховной Рады: обнародован проект отчёта

Комиссия Власенко — Бужанского зарегистрировала проект отчёта о своей деятельности, в котором описала недостатки работы ВККС и ВСП.

Свидетель Иеговы получил повестку и отказался от мобилизации – что решил суд

В суде мужчина объяснил свою неявку в ТЦК религиозными убеждениями и настаивал на праве на альтернативную службу.

Судебная волокита из-за «пропавших документов»: Верховный Суд поставил точку в разводе длиной в два года

Кассационная инстанция признала чрезмерный формализм препятствием для доступа к правосудию.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]