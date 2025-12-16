За 11 місяців ВРП подала Президенту подання на призначення 148 суддів

Із початку року глава держави вже підтримав призначення 123 суддів до місцевих, апеляційних та спеціалізованих судів.

Упродовж січня-листопада 2025 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення Президенту України подань щодо призначення 148 кандидатів на посади суддів, зокрема:

до місцевих загальних судів — 52 суддів;

до місцевих господарських судів — 4 суддів;

до місцевих адміністративних судів — 1 суддю;

до апеляційних загальних судів – 25 суддів;

до апеляційних господарських судів – 36 суддів;

до апеляційних адміністративних судів – 28 суддів;

до Вищого антикорупційного суду – 2 суддів.

У ВРП також зазначають, що з початку 2025 року Президент України підтримав подання ВРП про призначення 123 суддів.

Так, Указами Президента України від 23 травня 2025 року № 318/2025-332/2025 до місцевих судів призначено 22 судді; Указами Президента України від 3 червня 2025 року № 362/2025-378/2025 до місцевих судів та Вищого антикорупційного суду призначено 23 судді; Указами Президента України від 13 грудня 2025 року № 930/2025-965/2025 до апеляційних та місцевих судів призначено 78 суддів.

