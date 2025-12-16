  1. Суд інфо

11:47, 16 грудня 2025
Із початку року глава держави вже підтримав призначення 123 суддів до місцевих, апеляційних та спеціалізованих судів.
За 11 місяців ВРП подала Президенту подання на призначення 148 суддів
Упродовж січня-листопада 2025 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення Президенту України подань щодо призначення 148 кандидатів на посади суддів, зокрема:

  • до місцевих загальних судів — 52 суддів;
  • до місцевих господарських судів — 4 суддів;
  • до місцевих адміністративних судів — 1 суддю;
  • до апеляційних загальних судів – 25 суддів;
  • до апеляційних господарських судів – 36 суддів;
  • до апеляційних адміністративних судів – 28 суддів;
  • до Вищого антикорупційного суду – 2 суддів.

У ВРП також зазначають, що з початку 2025 року Президент України підтримав подання ВРП про призначення 123 суддів.

Так, Указами Президента України від 23 травня 2025 року № 318/2025-332/2025 до місцевих судів призначено 22 судді; Указами Президента України від 3 червня 2025 року № 362/2025-378/2025 до місцевих судів та Вищого антикорупційного суду призначено 23 судді; Указами Президента України від 13 грудня 2025 року № 930/2025-965/2025 до апеляційних та місцевих судів призначено 78 суддів.

