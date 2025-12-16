За 11 месяцев ВСП подала Президенту представления о назначении 148 судей

С начала года глава государства уже поддержал назначение 123 судей в местные, апелляционные и специализированные суды.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В течение января-ноября 2025 года Высший совет правосудия принял решение о внесении Президенту Украины представлений о назначении 148 кандидатов на должности судей, в частности:

в местные общие суды — 52 судьи;

в местные хозяйственные суды — 4 судьи;

в местные административные суды — 1 судью;

в апелляционные общие суды — 25 судей;

в апелляционные хозяйственные суды — 36 судей;

в апелляционные административные суды — 28 судей;

в Высший антикоррупционный суд — 2 судей.

В ВСП также отмечают, что с начала 2025 года Президент Украины поддержал представление ВСП о назначении 123 судей.

Так, Указами Президента Украины от 23 мая 2025 года № 318/2025-332/2025 в местные суды назначены 22 судьи; Указами Президента Украины от 3 июня 2025 года № 362/2025-378/2025 в местные суды и Высший антикоррупционный суд назначено 23 судьи; Указами Президента Украины от 13 декабря 2025 года № 930/2025-965/2025 в апелляционные и местные суды назначено 78 судей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.