За 11 месяцев ВСП подала Президенту представления о назначении 148 судей

11:47, 16 декабря 2025
С начала года глава государства уже поддержал назначение 123 судей в местные, апелляционные и специализированные суды.
В течение января-ноября 2025 года Высший совет правосудия принял решение о внесении Президенту Украины представлений о назначении 148 кандидатов на должности судей, в частности:

  • в местные общие суды — 52 судьи;
  • в местные хозяйственные суды — 4 судьи;
  • в местные административные суды — 1 судью;
  • в апелляционные общие суды — 25 судей;
  • в апелляционные хозяйственные суды — 36 судей;
  • в апелляционные административные суды — 28 судей;
  • в Высший антикоррупционный суд — 2 судей.

В ВСП также отмечают, что с начала 2025 года Президент Украины поддержал представление ВСП о назначении 123 судей.

Так, Указами Президента Украины от 23 мая 2025 года № 318/2025-332/2025 в местные суды назначены 22 судьи; Указами Президента Украины от 3 июня 2025 года № 362/2025-378/2025 в местные суды и Высший антикоррупционный суд назначено 23 судьи; Указами Президента Украины от 13 декабря 2025 года № 930/2025-965/2025 в апелляционные и местные суды назначено 78 судей.

