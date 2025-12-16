Зеленський закликав партнерів підтримати Україну у виплатах родинам загиблих військовослужбовців

У Берліні відбулося кілька раундів переговорів, під час яких мова йшла також про підтримку сімей, які втратили Героя.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хотіла би отримати підтримку міжнародних партнерів у питанні виплат родинам загиблих військовослужбовців. Про це Глава держави повідомив, відповідаючи на запитання журналістів..

За словами Зеленського, під час переговорів українська сторона порушувала питання соціального забезпечення сімей військовослужбовців, які загинули на війні. Він наголосив, що кожен воїн, який віддав життя за Україну, є Героєм, а держава має забезпечити належну підтримку їхнім родинам.

Президент визнав, що виконання цих зобов’язань є серйозним фінансовим навантаженням для держави, водночас підкресливши, що Україна все одно і далі здійснюватиме виплати.

«Навіть без зовнішньої підтримки ми це зробимо», — зазначив Володимир Зеленський, але зауважив, що залучення партнерів дозволило б пришвидшити цей процес.

Нагадаємо, що Міноборони змінило порядок виплат сім’ям загиблих військовослужбовців.

