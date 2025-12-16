  1. В Україні

Зеленський закликав партнерів підтримати Україну у виплатах родинам загиблих військовослужбовців

10:35, 16 грудня 2025
У Берліні відбулося кілька раундів переговорів, під час яких мова йшла також про підтримку сімей, які втратили Героя.
Зеленський закликав партнерів підтримати Україну у виплатах родинам загиблих військовослужбовців
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хотіла би отримати підтримку міжнародних партнерів у питанні виплат родинам загиблих військовослужбовців. Про це Глава держави повідомив, відповідаючи на запитання журналістів..

За словами Зеленського, під час переговорів українська сторона порушувала питання соціального забезпечення сімей військовослужбовців, які загинули на війні. Він наголосив, що кожен воїн, який віддав життя за Україну, є Героєм, а держава має забезпечити належну підтримку їхнім родинам.

Президент визнав, що виконання цих зобов’язань є серйозним фінансовим навантаженням для держави, водночас підкресливши, що Україна все одно і далі здійснюватиме виплати.

«Навіть без зовнішньої підтримки ми це зробимо», — зазначив Володимир Зеленський, але зауважив, що залучення партнерів дозволило б пришвидшити цей процес.

Нагадаємо, що Міноборони змінило порядок виплат сім’ям загиблих військовослужбовців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Німеччина гроші Україна війна Володимир Зеленський грошова допомога переговори

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Які ймовірні порушення в діяльності ВККС та ВРП знайшла Тимчасова слідча комісія Верховної Ради: оприлюднено проект звіту

Комісія Власенка — Бужанського зареєструвала проект звіту про свою діяльність в якому описала недоліки роботи ВККС та ВРП.

Свідок Єгови отримав повістку і відмовився від мобілізації – що вирішив суд

У суді чоловік пояснив свою неявку до ТЦК релігійними переконаннями та наполягав на праві на альтернативну службу.

Судова тяганина через «зниклі документи»: Верховний Суд поставив крапку в розлученні довжиною у два роки

Касаційна інстанція визнала надмірний формалізм перешкодою для доступу до правосуддя.

Поліцейський пропустив службу через погане самопочуття — справа дійшла до Верховного Суду

Майор поліції втратив посаду через відсутність на службі понад добу без належних медичних підтверджень.

В Україні планують створити Тимчасову слідчу комісію для боротьби з корупцією під час дії воєнного стану

Депутати пропонують створити комісію, яка перевірятиме використання ресурсів у сфері оборони, дотримання прав людини та антикорупційне законодавство.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]