Зеленский призвал партнеров поддержать Украину в выплатах семьям погибших военнослужащих
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хотела бы получить поддержку международных партнеров в вопросе выплат семьям погибших военнослужащих. Об этом глава государства сообщил, отвечая на вопросы журналистов.
По словам Зеленского, в ходе переговоров украинская сторона поднимала вопрос социального обеспечения семей военнослужащих, погибших на войне. Он подчеркнул, что каждый воин, отдавший жизнь за Украину, является Героем, а государство должно обеспечить надлежащую поддержку их семьям.
Президент признал, что выполнение этих обязательств является серьезной финансовой нагрузкой для государства, при этом подчеркнув, что Украина в любом случае продолжит осуществлять выплаты.
«Даже без внешней поддержки мы это сделаем», — отметил Владимир Зеленский, однако добавил, что привлечение партнеров позволило бы ускорить этот процесс.
Напомним, что Минобороны изменило порядок выплат семьям погибших военнослужащих.
