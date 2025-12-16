Зеленский призвал партнеров поддержать Украину в выплатах семьям погибших военнослужащих

В Берлине состоялось несколько раундов переговоров, в ходе которых речь шла также о поддержке потерявших Героя семей.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хотела бы получить поддержку международных партнеров в вопросе выплат семьям погибших военнослужащих. Об этом глава государства сообщил, отвечая на вопросы журналистов.

По словам Зеленского, в ходе переговоров украинская сторона поднимала вопрос социального обеспечения семей военнослужащих, погибших на войне. Он подчеркнул, что каждый воин, отдавший жизнь за Украину, является Героем, а государство должно обеспечить надлежащую поддержку их семьям.

Президент признал, что выполнение этих обязательств является серьезной финансовой нагрузкой для государства, при этом подчеркнув, что Украина в любом случае продолжит осуществлять выплаты.

«Даже без внешней поддержки мы это сделаем», — отметил Владимир Зеленский, однако добавил, что привлечение партнеров позволило бы ускорить этот процесс.

Напомним, что Минобороны изменило порядок выплат семьям погибших военнослужащих.

