  В Україні

У Польщі затримали осіб, які напали на українців у трамваї в Познані — МЗС

10:53, 16 грудня 2025
У Польщі затримали осіб, які напали на українців у трамваї в Познані — МЗС
Фото: Wirestock
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на інцидент у польському місті Познань, де у трамваї було скоєно напад на двох громадян України.

За словами глави МЗС, словесні та фізичні погрози з мотивів національної нетерпимості є абсолютно неприпустимими та потребують жорсткої реакції з боку правоохоронних органів.

Андрій Сибіга доручив українським консулам у Вроцлаві оперативно відреагувати на подію, з’ясувати всі обставини інциденту та забезпечити захист прав постраждалих громадян України. Польська поліція вже затримала нападників, а справу передано до прокуратури з клопотанням про початок досудового розслідування за статтею 119 Кримінального кодексу Республіки Польща, яка стосується протиправних дій, вчинених з мотивів національної ненависті.

У МЗС зазначили, що Генеральне консульство України у Вроцлаві перебуває в постійному контакті з місцевими компетентними органами та тримає ситуацію на контролі.

Також Андрій Сибіга наголосив, що Україна вдячна Польщі за підтримку в умовах триваючої збройної агресії РФ і розраховує на подальше зміцнення двосторонньої співпраці, зокрема у правоохоронній сфері.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

