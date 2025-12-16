В Польше задержали лиц, напавших на украинцев в трамвае в Познани — МИД

В МИД отметили, что Генеральное консульство Украины во Вроцлаве находится в постоянном контакте с местными компетентными органами и держит ситуацию под контролем.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на инцидент в польском городе Познань, где в трамвае было совершено нападение на двух граждан Украины.

По словам главы МИД, словесные и физические угрозы по мотивам национальной нетерпимости являются абсолютно недопустимыми и требуют жесткой реакции со стороны правоохранительных органов.

Андрей Сибига поручил украинским консулам во Вроцлаве оперативно отреагировать на событие, выяснить все обстоятельства инцидента и обеспечить защиту прав пострадавших граждан Украины. Польская полиция уже задержала нападавших, а дело передано в прокуратуру с ходатайством о начале досудебного расследования по статье 119 Уголовного кодекса Республики Польша, которая касается противоправных действий, совершенных по мотивам национальной ненависти.

В МИД отметили, что Генеральное консульство Украины во Вроцлаве находится в постоянном контакте с местными компетентными органами и держит ситуацию под контролем.

Также Андрей Сибига подчеркнул, что Украина благодарна Польше за поддержку в условиях продолжающейся вооруженной агрессии РФ и рассчитывает на дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества, в частности в правоохранительной сфере.

