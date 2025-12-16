  1. В Украине

В Польше задержали лиц, напавших на украинцев в трамвае в Познани — МИД

10:53, 16 декабря 2025
В МИД отметили, что Генеральное консульство Украины во Вроцлаве находится в постоянном контакте с местными компетентными органами и держит ситуацию под контролем.
В Польше задержали лиц, напавших на украинцев в трамвае в Познани — МИД
Фото: Wirestock
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на инцидент в польском городе Познань, где в трамвае было совершено нападение на двух граждан Украины.

По словам главы МИД, словесные и физические угрозы по мотивам национальной нетерпимости являются абсолютно недопустимыми и требуют жесткой реакции со стороны правоохранительных органов.

Андрей Сибига поручил украинским консулам во Вроцлаве оперативно отреагировать на событие, выяснить все обстоятельства инцидента и обеспечить защиту прав пострадавших граждан Украины. Польская полиция уже задержала нападавших, а дело передано в прокуратуру с ходатайством о начале досудебного расследования по статье 119 Уголовного кодекса Республики Польша, которая касается противоправных действий, совершенных по мотивам национальной ненависти.

В МИД отметили, что Генеральное консульство Украины во Вроцлаве находится в постоянном контакте с местными компетентными органами и держит ситуацию под контролем.

Также Андрей Сибига подчеркнул, что Украина благодарна Польше за поддержку в условиях продолжающейся вооруженной агрессии РФ и рассчитывает на дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества, в частности в правоохранительной сфере.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция Польша МИД Украина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мужчина получил бронирование после повестки – дело об уклонении от призыва вернули на новое рассмотрение

Апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора и отменил решение Погребищенского районного суда, которым ранее обвиняемого освободили от уголовной ответственности.

В Киеве майор полиции угнал автомобиль, но получил условное наказание – решение суда

Суд признал соглашение о признании виновности законным и назначил наказание без реального лишения свободы.

Какие вероятные нарушения в деятельности ВККС и ВСП выявила Временная следственная комиссия Верховной Рады: обнародован проект отчёта

Комиссия Власенко — Бужанского зарегистрировала проект отчёта о своей деятельности, в котором описала недостатки работы ВККС и ВСП.

Свидетель Иеговы получил повестку и отказался от мобилизации – что решил суд

В суде мужчина объяснил свою неявку в ТЦК религиозными убеждениями и настаивал на праве на альтернативную службу.

Судебная волокита из-за «пропавших документов»: Верховный Суд поставил точку в разводе длиной в два года

Кассационная инстанция признала чрезмерный формализм препятствием для доступа к правосудию.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]