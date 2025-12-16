  1. В Україні

У Києві суд продовжив утримання під вартою ексдиректора Молодого театру Білоуса

09:59, 16 грудня 2025
Печерський райсуд продовжив арешт колишньому директору «Молодого театру» до січня 2026 року.
Печерський районний суд м. Києва продовжив строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 21 січня 2026 року колишньому директору «Молодого театру» — викладачу університету імені Карпенка-Карого Андрія Білоуса, якого підозрюють у систематичних злочинах сексуального характеру щодо студенток, у тому числі неповнолітніх.

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, запобіжний захід продовжено без права внесення застави. Йдеться про кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 2, 3 ст. 152 та ч. ч. 1, 2 ст. 153 Кримінального кодексу України.

21 жовтня фігуранту було повідомлено про підозру.

Сторону обвинувачення у суді представляє заступник Генерального прокурора Віктор Логачов.

«У таких провадженнях принциповою є не лише невідворотність відповідальності, а й реальний захист потерпілих. Саме тому прокурори наполягають на запобіжних заходах, які унеможливлюють будь-який тиск чи втручання у хід правосуддя», — зазначив він.

Нагадаємо, що Руслан Кравченко призначив Віктора Логачова заступником Генпрокурора, відповідальним за захист прав дітей.

