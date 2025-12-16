У Києві суд продовжив утримання під вартою ексдиректора Молодого театру Білоуса

Печерський райсуд продовжив арешт колишньому директору «Молодого театру» до січня 2026 року.

Печерський районний суд м. Києва продовжив строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 21 січня 2026 року колишньому директору «Молодого театру» — викладачу університету імені Карпенка-Карого Андрія Білоуса, якого підозрюють у систематичних злочинах сексуального характеру щодо студенток, у тому числі неповнолітніх.

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, запобіжний захід продовжено без права внесення застави. Йдеться про кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 2, 3 ст. 152 та ч. ч. 1, 2 ст. 153 Кримінального кодексу України.

21 жовтня фігуранту було повідомлено про підозру.

Сторону обвинувачення у суді представляє заступник Генерального прокурора Віктор Логачов.

«У таких провадженнях принциповою є не лише невідворотність відповідальності, а й реальний захист потерпілих. Саме тому прокурори наполягають на запобіжних заходах, які унеможливлюють будь-який тиск чи втручання у хід правосуддя», — зазначив він.

Нагадаємо, що Руслан Кравченко призначив Віктора Логачова заступником Генпрокурора, відповідальним за захист прав дітей.

