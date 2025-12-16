В Киеве суд продлил содержание под стражей экс-директора Молодого театра Белоуса

Печерский райсуд продлил арест бывшему директору «Молодого театра» до января 2026 года.

Печерский районный суд г. Киева продлил срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 21 января 2026 года бывшему директору «Молодого театра» — преподавателю университета имени Карпенко-Карого Андрею Белоусу, которого подозревают в систематических преступлениях сексуального характера в отношении студенток, в том числе несовершеннолетних.

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, мера пресечения продлена без права внесения залога. Речь идет о уголовных правонарушениях, предусмотренных ч. ч. 2, 3 ст. 152 и ч. ч. 1, 2 ст. 153 Уголовного кодекса Украины.

21 октября фигуранту было сообщено о подозрении.

Сторону обвинения в суде представляет заместитель Генерального прокурора Виктор Логачев.

«В таких производствах принципиальным является не только неотвратимость ответственности, но и реальная защита потерпевших. Именно поэтому прокуроры настаивают на мерах пресечения, которые делают невозможным любое давление или вмешательство в ход правосудия», — отметил он.

Напомним, что Руслан Кравченко назначил Виктора Логачева заместителем Генпрокурора, ответственным за защиту прав детей.

