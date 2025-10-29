В городском приложении «Киев Цифровой» запустили интеллектуальный поиск

В новой версии городского приложения «Киев Цифровой» появился интеллектуальный поиск, который находит нужные сервисы и дает ответы на вопросы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В новой версии приложения «Киев Цифровой» появился интеллектуальный поиск, который позволяет быстро находить городские сервисы и получать ответы на вопросы без необходимости переходить между разделами. Теперь достаточно ввести запрос прямо на главном экране, и приложение мгновенно покажет нужный сервис или информационную страницу.

Как сообщает команда «Киев Цифровой», интеллектуальный поиск анализирует запрос пользователя, понимает его намерение и показывает наиболее релевантные результаты. Например, если ввести «карта», «звук», «ЦНАП», «ОСББ», приложение сразу перенаправит к нужному сервису или предоставит соответствующую информацию. Ввод числа также даст результат, например, поиск маршрутов общественного транспорта или парковочных площадок с соответствующим номером.

Поиск также работает внутри текста сервисов и справок, что позволяет находить не только разделы, но и конкретные решения.

Функция расположена на главном экране, что обеспечивает мгновенную реакцию системы. На данный момент это бета-версия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.