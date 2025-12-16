«Ми готові до виборів», – Зеленський назвав умову їх проведення

Президент заявив, що Україна готова до виборів після створення безпекової інфраструктури та за умови досягнення перемир’я.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський уточнив, що проведення виборів можливе лише за умови припинення вогню та створення необхідної безпекової інфраструктури.

«Для цього (проведення виборів) потрібна безпекова інфраструктура. Потрібне для виборів припинення вогню. (Якщо) припинення вогню буде, той чи інший термін (проведення виборів) якщо буде – ми готові до виборів», – сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.

Глава держави нагадав, що раніше говорив про необхідність 60-90 днів підготовки до виборів, однак зазначив, що цей термін може бути іншим і визначатиметься за домовленістю з партнерами, а також з російською стороною.

За словами Президента, ключовим завданням є забезпечення можливості провести легітимні вибори з легітимним результатом.

Зеленський також наголосив на потребі співпраці з законодавцями для внесення змін до законів і необхідності такого підходу, який не ускладнюватиме й без того непросте життя українців.

Нагадаємо, що і минулого тижня Президент заявив, що виборчий процес можливий лише за умови повного припинення вогню, для чого США мають вести прямі переговори з Росією.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що обговорив із представниками Верховної Ради можливість проведення виборів під час війни та очікує, що депутати «запропонують йому своє бачення».

Однак дані Центральної виборчої комісії свідчать про масштабні проблеми у виборчій інфраструктурі. Через війну РФ проти України нині функціонує лише 75% виборчих дільниць.

Водночас голова Оболонської РДА заявив, що Київ має достатньо укриттів для безпечного проведення виборів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.