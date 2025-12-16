«Мы готовы к выборам», – Зеленский назвал условие их проведения

Президент заявил, что Украина готова к выборам после создания инфраструктуры безопасности и при условии достижения перемирия.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что проведение выборов возможно только при условии прекращения огня и создания необходимой инфраструктуры безопасности.

«Для этого (проведения выборов) нужна инфраструктура безопасности. Для выборов необходимо прекращение огня. (Если) прекращение огня будет, тот или иной срок (проведения выборов), если будет – мы готовы к выборам», – сказал Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

Глава государства напомнил, что ранее говорил о необходимости 60-90 дней подготовки к выборам, однако отметил, что этот срок может быть другим и будет определяться по договоренности с партнерами, а также с российской стороной.

По словам Президента, ключевой задачей является обеспечение возможности провести легитимные выборы с легитимным результатом.

Зеленский также подчеркнул необходимость сотрудничества с законодателями для внесения изменений в законы и необходимость такого подхода, который не будет усложнять и без того непростую жизнь украинцев.

Напомним, что на прошлой неделе Президент заявил, что избирательный процесс возможен только при условии полного прекращения огня, для чего США должны вести прямые переговоры с Россией.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что обсудил с представителями Верховной Рады возможность проведения выборов во время войны и ожидает, что депутаты «предложат ему свое видение».

Однако данные Центральной избирательной комиссии свидетельствуют о масштабных проблемах в избирательной инфраструктуре. Из-за войны РФ против Украины сейчас функционирует лишь 75% избирательных участков.

В то же время глава Оболонской РГА заявил, что Киев имеет достаточно укрытий для безопасного проведения выборов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.