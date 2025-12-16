  1. В Украине

«Мы готовы к выборам», – Зеленский назвал условие их проведения

08:48, 16 декабря 2025
Президент заявил, что Украина готова к выборам после создания инфраструктуры безопасности и при условии достижения перемирия.
«Мы готовы к выборам», – Зеленский назвал условие их проведения
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что проведение выборов возможно только при условии прекращения огня и создания необходимой инфраструктуры безопасности.

«Для этого (проведения выборов) нужна инфраструктура безопасности. Для выборов необходимо прекращение огня. (Если) прекращение огня будет, тот или иной срок (проведения выборов), если будет – мы готовы к выборам», – сказал Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

Глава государства напомнил, что ранее говорил о необходимости 60-90 дней подготовки к выборам, однако отметил, что этот срок может быть другим и будет определяться по договоренности с партнерами, а также с российской стороной.

По словам Президента, ключевой задачей является обеспечение возможности провести легитимные выборы с легитимным результатом.

Зеленский также подчеркнул необходимость сотрудничества с законодателями для внесения изменений в законы и необходимость такого подхода, который не будет усложнять и без того непростую жизнь украинцев.

Напомним, что на прошлой неделе Президент заявил, что избирательный процесс возможен только при условии полного прекращения огня, для чего США должны вести прямые переговоры с Россией.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что обсудил с представителями Верховной Рады возможность проведения выборов во время войны и ожидает, что депутаты «предложат ему свое видение».

Однако данные Центральной избирательной комиссии свидетельствуют о масштабных проблемах в избирательной инфраструктуре. Из-за войны РФ против Украины сейчас функционирует лишь 75% избирательных участков

В то же время глава Оболонской РГА заявил, что Киев имеет достаточно укрытий для безопасного проведения выборов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

россия президент выборы Украина война Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мужчина получил бронирование после повестки – дело об уклонении от призыва вернули на новое рассмотрение

Апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора и отменил решение Погребищенского районного суда, которым ранее обвиняемого освободили от уголовной ответственности.

В Киеве майор полиции угнал автомобиль, но получил условное наказание – решение суда

Суд признал соглашение о признании виновности законным и назначил наказание без реального лишения свободы.

Какие вероятные нарушения в деятельности ВККС и ВСП выявила Временная следственная комиссия Верховной Рады: обнародован проект отчёта

Комиссия Власенко — Бужанского зарегистрировала проект отчёта о своей деятельности, в котором описала недостатки работы ВККС и ВСП.

Свидетель Иеговы получил повестку и отказался от мобилизации – что решил суд

В суде мужчина объяснил свою неявку в ТЦК религиозными убеждениями и настаивал на праве на альтернативную службу.

Судебная волокита из-за «пропавших документов»: Верховный Суд поставил точку в разводе длиной в два года

Кассационная инстанция признала чрезмерный формализм препятствием для доступа к правосудию.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]