В Киевской области наказали родителей подростка, который курил и ругался в общественном транспорте

Полицейские составили на родителей подростка административный протокол за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей по воспитанию ребенка.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

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В Киевской области полиция привлекла к ответственности родителей несовершеннолетнего.

Как сообщила полиция Киевской области, во время мониторинга социальных сетей в одной из групп Telegram-каналов полицейские обнаружили видео, на котором несовершеннолетний в общественном транспорте вел себя вызывающе — в частности, курил и нецензурно выражался в адрес пассажиров.

Правоохранители по данному факту зарегистрировали обращение в единый учет регистрации заявлений и сообщений о преступлениях и других событиях.

Ювенальные полицейские установили личность несовершеннолетнего и его местонахождение. Им оказался 14-летний ученик одного из местных учебных заведений.

«Инспекторы составили на родителей подростка административный протокол за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей по воспитанию ребенка (ч. 3 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях)», — сообщили в полиции.

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