Депутаты при участии Минобороны обсудили законопроект об ограничении информации в публичных реестрах и пришли к выводу, что ограничение должно касаться всех

Получение полной информации по всем субъектам предлагается оставить в бумажной форме, когда заявитель идентифицируется, и государство знает, кто запрашивает информацию – Игорь Фрис.

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Народные депутаты провели совещание по законопроекту №11533 об ограничении информации в публичных реестрах при участии Минобороны, Минюста, Минстратегпрома, СНБО и СБУ. Об этом сообщил член Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Игорь Фрис.

По его словам, ключевым вопросом было, как ограничить информацию, касающуюся военно-промышленного комплекса (ВПК), и при этом не выделить ВПК в реестре, чтобы не предоставлять врагу возможность идентифицировать эти предприятия.

«Вывод всех единодушен – ограничение информации в электронном виде для всех. Другого варианта не существует. Либо не ограничивать вообще и дальше получать ракеты и дроны на головы производителям оружия. А завтра – аграриям. А потом еще кому-то, кого будут кошмарить враги», – отметил он.

По его словам, получение полной информации по всем субъектам сохраняется в бумажной форме, когда заявитель идентифицируется, и государство знает, кто запрашивает информацию.

«Под стенограмму это подтвердили все участники, а также держатель соответствующего реестра прав. Теперь это нужно донести до общества, чтобы наконец всем стало понятно, кто является инициатором этих нововведений, кого они защищают, как общество сможет и дальше контролировать состояние чиновников и, главное, на какой срок это будет ограничено. Работаем дальше», – подчеркнул он.

Как писала «Судебно-юридическая газета», этим законопроектом, в частности, в Законе «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений» предлагается предусмотреть, что:

в период действия военного положения и в течение одного года после него информация о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и их обременениях, предоставляемая физическим и юридическим лицам в электронной форме (кроме информации, предоставляемой банкам на основании заключенного с техническим администратором договора о предоставлении сервисной услуги), в части сведений о местонахождении объекта недвижимости содержит исключительно информацию о стране, АР Крым, области, городе Киеве, городе Севастополе, районе области, районе АР Крым, а также не содержит информации о кадастровых номерах земельных участков;

в период действия военного положения и в течение трех лет после него информация в форме выписки о лицах, получивших сведения о зарегистрированных правах на недвижимое имущество, принадлежащее другим физическим или юридическим лицам, и обременениях таких прав предоставляется по запросу руководителя или заместителя руководителя правоохранительных органов, перечень которых является определенным и исчерпывающим.

Автор: Наталя Мамченко

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