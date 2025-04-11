Депутати за участі Міноборони обговорили законопроект про обмеження інформації в публічних реєстрах і дійшли висновку, що обмеження має стосуватися усіх

Народні депутати провели нараду щодо законопроекту 11533 про обмеження інформації в публічних реєстрах за участі Міноборони, Мінʼюсту, Мінстратегпрому, РНБО та СБУ. Про це повідомив член Комітету ВР з питань правової політики Ігор Фріс.
За його словами, ключовим питанням було те, як обмежити інформацію стосовно військово-промислового комплексу (ВПК) і не підсвітити цим саме ВПК в реєстрі, щоб не надати можливість ворогу ідентифікувати ці підприємства.
«Висновок всіх єдиний – обмеження інформації в електронному вигляді для всіх. Іншого варіанту не існує.
Або не обмежувати взагалі і далі отримувати ракети і дрони на голову виробникам зброї. А завтра аграріям. А потім ще комусь кого будуть кошмарити вороги», зазначив він.
За його словами, отримання повної інформації по всім субʼєктам залишається для паперової форми, коли ідентифікується заявник і держава знає хто запитує інформацію.
«Під стенограму це підтвердили всі учасники, а також держатель відповідного реєстру прав.
Тепер це потрібно довести суспільству, щоб нарешті всім стало зрозуміло, хто є ініціатором цих новацій, кого вони захищають, як суспільство і далі може контролювати статки чиновників і головне, на який час це буде обмежено. Працюємо далі», зазначив він.
Як писала «Судово-юридична газета», цим законопроектом, серед іншого, у Законі «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» пропонується передбачити, що:
Автор: Наталя Мамченко
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