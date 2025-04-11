Депутати за участі Міноборони обговорили законопроект про обмеження інформації в публічних реєстрах і дійшли висновку, що обмеження має стосуватися усіх

Отримання повної інформації по всім субʼєктам пропонується залишити у паперовій формі, коли ідентифікується заявник і держава знає хто запитує інформацію – Ігор Фріс.

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Народні депутати провели нараду щодо законопроекту 11533 про обмеження інформації в публічних реєстрах за участі Міноборони, Мінʼюсту, Мінстратегпрому, РНБО та СБУ. Про це повідомив член Комітету ВР з питань правової політики Ігор Фріс.

За його словами, ключовим питанням було те, як обмежити інформацію стосовно військово-промислового комплексу (ВПК) і не підсвітити цим саме ВПК в реєстрі, щоб не надати можливість ворогу ідентифікувати ці підприємства.

«Висновок всіх єдиний – обмеження інформації в електронному вигляді для всіх. Іншого варіанту не існує.

Або не обмежувати взагалі і далі отримувати ракети і дрони на голову виробникам зброї. А завтра аграріям. А потім ще комусь кого будуть кошмарити вороги», зазначив він.

За його словами, отримання повної інформації по всім субʼєктам залишається для паперової форми, коли ідентифікується заявник і держава знає хто запитує інформацію.

«Під стенограму це підтвердили всі учасники, а також держатель відповідного реєстру прав.

Тепер це потрібно довести суспільству, щоб нарешті всім стало зрозуміло, хто є ініціатором цих новацій, кого вони захищають, як суспільство і далі може контролювати статки чиновників і головне, на який час це буде обмежено. Працюємо далі», зазначив він.

Як писала «Судово-юридична газета», цим законопроектом, серед іншого, у Законі «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» пропонується передбачити, що:

у період дії воєнного стану та протягом одного року після інформація про зареєстровані права на нерухоме майно та їх обтяження, що надається фізичним та юридичним особам, в електронній формі (крім інформації, що надається банкам на підставі укладеного з технічним адміністратором договору про надання сервісної послуги), у частині відомостей про місцезнаходження об’єкта нерухомого майна містить виключно інформацію про країну, АР Крим, область, місто Київ, місто Севастополь, район області, район АР Крим, а також не містить інформації про кадастрові номери земельних ділянок;

у період дії воєнного стану та протягом 3-х років після інформація у формі виписки про осіб, які отримали відомості про зареєстровані права на нерухоме майно, що належить іншим фізичним чи юридичним особам, та обтяження таких прав надається за запитом керівника або заступника керівника правоохоронних органів, перелік яких є визначеним та вичерпним.

Автор: Наталя Мамченко

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