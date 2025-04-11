Спецпредставник Трампа Стів Віткофф зустрінеться з Путіним — про що говоритимуть

Стів Віткофф прибув до Росії на переговори.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрінеться з Путіним. Як відомо, Віткофф прибув до РФ на переговори.

За словами речника Кремля Пєскова, під час візиту Віткоффа, можливо, порушуватиметься тема зустрічі Путіна з Дональдом Трампом.

Також він додав, що "аспекти українського врегулювання" обговорюватимуться із Віткоффом.

При цьому уточнив, що від зустрічі Віткоффа та Путіна "не варто чекати на прориви", бо це продовження "дипломатичної роботи Росії та США".

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.