Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф встретится с Путиным — о чем будут говорить

Стив Уиткофф прибыл в Россию на переговоры.

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Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретится с Путиным. Как известно, Уиткофф прибыл в РФ на переговоры.

По словам спикера Кремля Пескова, в ходе визита Уиткоффа, возможно, будет подниматься тема встречи Путина с Дональдом Трампом.

Также он добавил, что "аспекты украинского урегулирования" будут обсуждаться с Уиткоффом.

При этом уточнил, что от встречи Уиткоффа и Путина "не стоит ждать прорывов", так как это продолжение "дипломатической работы России и США".

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