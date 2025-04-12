Пингвин вызвал падение вертолета в Южной Африке

Пингвин на борту вертолета вызвал неконтролируемое отклонение и аварию.

Фото: South Africa Aviation Authority

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В Южно-Африканской Республике произошел необычный инцидент, когда пингвин в картонной коробке стал причиной аварии вертолета. Во время набора высоты коробка, в которой находилась птица, упала на пульт управления, что повлекло неконтролируемое отклонение вертолета. Об этом сообщается в отчете Южноафриканского управления гражданской авиации.

Инцидент произошел на Птичьем острове, когда пилот четырехместного вертолета Robinson R44 Raven II перевозил трех пассажиров для аэрофотосъемки. После завершения съемки один из пассажиров попросил забрать пингвина острова в город Гебеха. Пилот согласился, и птицу поместили в картонную коробку. Пингвина взял на колени пассажир, сидевший на переднем левом сиденье.

Когда вертолет начал набирать высоту на примерно 15 метрах, коробка соскользнула на пульт управления. Рычаг циклического управления сместился в крайнее правое положение, и вертолет начал крениться вправо. Пилот не смог вовремя отреагировать, и лопасти винта задели землю. Вертолет упал на правый бок на расстоянии около 20 метров от точки взлета.

В результате аварии значительные повреждения получил сам вертолет, однако пассажиры, включая пингвина, не пострадали. В Южноафриканском управлении гражданской авиации сообщили, что причиной катастрофы стало «отсутствие надежного удержания пингвина». В отчете также указано, что пилот не учел риски, связанные с перевозкой птицы на борту.

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