В Минюсте напомнили, какие существуют способы приобретения права собственности на недвижимое имущество религиозными организациями

Право собственности религиозными организациями может приобретаться на основании гражданско-правовых договоров или на основании вступившего в законную силу решения суда.

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Отдел взаимодействия с субъектами государственной регистрации Центрального межрегионального управления Министерства юстиции напомнил, какие существуют способы приобретения права собственности на недвижимое имущество религиозными организациями.

Согласно нормам ст. 17 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях» (далее – Закон), религиозные организации имеют право использовать для своих нужд здания и имущество, которые предоставляются им на договорных началах государственными, общественными организациями или гражданами.

Культовые здания и имущество, которые находятся в государственной собственности, передаются организациями, на балансе которых они находятся, в безвозмездное пользование или возвращаются в собственность религиозных организаций бесплатно по решениям областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций, а в Республике Крым — Правительством Республики Крым (ч. 2 ст. 17 Закона).

Так, Законом Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество» (далее – Закон о регистрации) в п. 12 ч. 1 ст. 27 закреплено, что государственная регистрация права собственности осуществляется, в частности, на основании решения уполномоченного законом органа государственной власти о возвращении объекта недвижимого имущества религиозной организации.

О том, принималось ли соответствующее решение, религиозная организация может узнать в структурном подразделении областной государственной администрации, в полномочия которого входит реализация государственной политики в сфере религий, по месту нахождения недвижимого имущества.

Также должна быть проведена техническая инвентаризация недвижимого имущества, поскольку если в документах, подаваемых для государственной регистрации права собственности на завершенный строительством объект, отсутствуют сведения о технических характеристиках соответствующего объекта, государственная регистрация права собственности проводится при наличии сведений о технической инвентаризации, полученных государственным регистратором из Единой государственной электронной системы в сфере строительства (п. 58 Порядка государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений, утвержденного постановлением КМУ от 25.12.2015 № 1127 (с изменениями), далее — Порядок).

В то же время государственное и/или коммунальное имущество, в том числе культовые здания, сооружения и имущество, не может использоваться или передаваться религиозной организации, деятельность которой в Украине запрещена согласно статье 3 Закона Украины «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций», а также религиозным организациям, деятельность которых не допускается согласно статье 5-1 этого Закона.

Религиозные организации также могут приобретать право собственности на построенное ими недвижимое имущество.

В таком случае государственная регистрация права собственности проводится при наличии сведений о технической инвентаризации объекта недвижимого имущества, о принятии его в эксплуатацию и о присвоении такому объекту адреса, полученных из Единой государственной электронной системы в сфере строительства (п. 77 Порядка).

Если объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию до внедрения электронных реестров в сфере градостроительства, а также если адрес объекта был присвоен до начала функционирования Единой государственной электронной системы в сфере строительства, указанные документы получаются государственным регистратором путем обращения в органы государственной власти или органы местного самоуправления, выдавшие соответствующие документы, по предоставленным заявителем реквизитам (п. 78–79 Порядка).

Кроме того, право собственности религиозными организациями может приобретаться на основании гражданско-правовых договоров или на основании вступившего в законную силу решения суда (п. 1, 9 ч. 1 ст. 27 Закона о регистрации).

Дополнительно отмечается, что религиозные организации не освобождаются от уплаты административного сбора за государственную регистрацию права собственности, который в 2025 году составляет 300 грн (ст. 34 Закона о регистрации).

Заявителем для подачи соответствующих документов может быть руководитель религиозной организации или уполномоченное им лицо на основании нотариально удостоверенной доверенности (п. 3 ч. 1 ст. 2 и ч. 7 ст. 18 Закона о регистрации).

Для проведения регистрации заявителю необходимо обращаться к государственному регистратору исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета, районной государственной администрации или нотариусу по месту нахождения соответствующего недвижимого имущества.

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