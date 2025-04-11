У Мін’юсті нагадали, які є способи набуття права власності на нерухоме майно релігійними організаціями

Право власності релігійними організаціями може набуватися на підставі цивільно-правових угод або на підставі рішення суду, що набрало законної сили.

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Відділ взаємодії з суб’єктами державної реєстрації Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції нагадав, які є способи набуття права власності на нерухоме майно релігійними організаціями.

Відповідно до норм ст.17 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» (далі – Закон) релігійні організації мають право використовувати для своїх потреб будівлі і майно, що надаються їм на договірних засадах державними, громадськими організаціями або громадянами.

Культові будівлі і майно, які становлять державну власність, передаються організаціями, на балансі яких вони знаходяться, у безоплатне користування або повертаються у власність релігійних організацій безоплатно за рішеннями обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а в Республіці Крим - Уряду Республіки Крим (ч.2 ст.17 Закону).

Так, Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно» (далі – Закон про реєстрацію) у п.12 ч.1 ст.27 закріплено, що державна реєстрація права власності проводиться, зокрема, на підставі рішення уповноваженого законом органу державної влади про повернення об’єкта нерухомого майна релігійній організації.

Про те чи приймалося відповідне рішення релігійна організація може дізнатися у структурного підрозділу обласної державної адміністрації, до повноважень якого належить реалізація державної політики у сфері релігій, за місцезнаходженням нерухомого майна.

Також має бути проведена технічна інвентаризація нерухомого майна, оскільки якщо в документах, що подаються для державної реєстрації права власності на закінчений будівництвом об'єкт відсутні відомості про технічні характеристики відповідного об'єкта, державна реєстрація права власності проводиться за наявності відомостей про технічну інвентаризацію, отриманих державним реєстратором з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (п.58 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою КМУ від 25.12.2015 №1127 (із змінами) (далі - Порядок).

Разом з тим, державне та/або комунальне майно, в тому числі культові будівлі, споруди і майно не може використовуватися або передаватися релігійній організації, діяльність якої в Україні заборонена відповідно до статті 3 Закону України «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій», а також релігійним організаціям, діяльність яких не допускається відповідно до статті 5-1 цього Закону.

Релігійні організації також можуть набувати право власності на збудоване ними нерухоме майно.

У такому випадку державна реєстрація права власності проводиться за наявності відомостей його технічну інвентаризацію об’єкта нерухомого майна, про прийняття його в експлуатацію та про присвоєння такому об'єкту адреси, отриманих з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (п.77 Порядку).

Якщо об’єкт нерухомого майна зданий в експлуатацію до впровадження електронних реєстрів у сфері містобудування, а також якщо адреса об’єкту нерухомого майна присвоєна до початку функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, вказані документи, отримуються державним реєстратором шляхом звернення до органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, якими видавалися відповідні документи, за наданими заявником реквізитами (п.78 -79 Порядку).

Крім того, право власності релігійними організаціями може набуватися на підставі цивільно-правових угод або на підставі рішення суду, що набрало законної сили (п.1,9 ч.1 ст.27 Закону про реєстрацію).

Додатково зазначаємо, що релігійні організації не звільняються від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію права власності, який у 2025 році складає 300 грн (ст.34 Закону про реєстрацію).

Заявником для подання відповідних документів може бути керівник релігійної організації або уповноважена ним особа на підставі нотаріально посвідченої довіреності (п.3 ч.1 ст.2 та ч.7 ст.18 Закону про реєстрацію).

Для проведення реєстрації заявнику необхідно звертатися до державного реєстратора виконавчого органу сільської, селищної міської ради, районної державної адміністрації або нотаріуса, за місцезнаходженням відповідного нерухомого майна.

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