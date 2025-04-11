Генерал-лейтенант Іван Гаврилюк залишає посаду першого заступника міністра оборони Рустема Умєрова за власним бажанням. Про це він сказав у коментарі "Суспільному".

Як пише видання, інших деталей щодо звільнення Гаврилюка наразі немає.

Зазначимо, Іван Гаврилюк з 3 березня 2020 року звільнився із військової служби у запас та працював радником командувача Сил логістики ЗСУ. 24 лютого 2022 року знову прийнятий на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період і призначений начальником управління зв’язку та інформаційних систем штабу Командування Сил логістики ЗСУ.

На посаду першого заступника міністра оборони його було призначено 17 травня 2024 року.

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