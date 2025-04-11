Иван Гаврилюк уходит с должности по собственному желанию.

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Генерал-лейтенант Иван Гаврилюк покидает пост первого заместителя министра обороны Рустема Умерова по собственному желанию. Об этом он сказал в комментарии "Суспильному".

Как пишет издание, других деталей по увольнению Гаврилюка пока нет.

Отметим, Иван Гаврилюк с 3 марта 2020 уволился с военной службы в запас и работал советником командующего Сил логистики ВСУ. 24 февраля 2022 вновь принят на военную службу по призыву во время мобилизации на особый период и назначен начальником управления связи и информационных систем штаба Командования Сил логистики ВСУ.

На должность первого заместителя министра обороны он был назначен 17 мая 2024 года.

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