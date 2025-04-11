WhatsApp анонсировал новые функции в обновлении мессенджера

WhatsApp добавил 11 функций для удобства пользователей.

Фото: blog.whatsapp

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Мессенджер WhatsApp представил 11 новых функций, которые сделают использование сервиса более удобным и эффективным. Обновление уже доступно, и компания подробно описала нововведения в своем блоге.

Одной из самых ожидаемых функций является транскрипция голосовых сообщений, что позволяет пользователям получать текстовый вариант сообщения без необходимости его прослушивания.

Среди других нововведений:

- В групповых чатах появился индикатор «Онлайн», который позволяет увидеть, кто из участников находится в сети.

- Возможность настроить оповещения в группах, чтобы получать только важные сообщения, такие как @упоминания или прямые ответы.

- В персональных чатах можно создавать события и настраивать детали, например, добавлять гостей и определять дату завершения.

- Добавлена возможность продублировать реакцию другого пользователя под сообщением одним нажатием.

- Функция сканирования документов стала доступной на iPhone.

- Теперь на iPhone можно установить WhatsApp мессенджером по умолчанию.

- Видеозвонки на iPhone теперь поддерживают масштабирование изображения с помощью жеста разведения пальцев.

- Появилась возможность добавлять участников к текущему видеозвонку без создания нового.

- Администраторы каналов получили возможность записывать и делиться короткими видео с подписчиками.

- WhatsApp теперь сможет транскрибировать голосовые сообщения для тех, кто не может их прослушать.

- Администраторы каналов могут генерировать и делиться QR-кодами для доступа к их каналам.

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