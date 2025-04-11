Кабмин урегулировал вопросы ведения Единого реестра спецбланков нотариальных документов

Правительство утвердило Порядок использования, хранения, обращения специальных бланков нотариальных документов и отчетности об их расходовании.

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В пятницу, 11 апреля, Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление правительства от 09.12.2021 № 1290 «Некоторые вопросы использования специальных бланков нотариальных документов». Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кабмин утвердил Порядок использования, хранения, обращения специальных бланков нотариальных документов и отчетности об их расходовании, а также ведения Единого реестра специальных бланков нотариальных документов.

Порядком урегулированы вопросы, в частности, относительно:

ведения Единого реестра специальных бланков нотариальных документов;

внесения в Реестр сведений о специальных бланках нотариальных документов;

поиска информации и предоставления сведений из Единого реестра специальных бланков нотариальных документов;

проверки бланков по данным Реестра;

порядка заказа, поставки, хранения, передачи, возврата, уничтожения бланков;

контроля за использованием, хранением, обращением бланков и отчетности об их расходовании, а также ответственности за нарушение законодательства по обращению бланков и др.

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