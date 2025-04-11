Кабмин урегулировал вопросы ведения Единого реестра спецбланков нотариальных документов

В пятницу, 11 апреля, Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление правительства от 09.12.2021 № 1290 «Некоторые вопросы использования специальных бланков нотариальных документов». Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Кабмин утвердил Порядок использования, хранения, обращения специальных бланков нотариальных документов и отчетности об их расходовании, а также ведения Единого реестра специальных бланков нотариальных документов.
Порядком урегулированы вопросы, в частности, относительно:
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