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Кабмин урегулировал вопросы ведения Единого реестра спецбланков нотариальных документов

15:28, 11 апреля 2025
Правительство утвердило Порядок использования, хранения, обращения специальных бланков нотариальных документов и отчетности об их расходовании.
Кабмин урегулировал вопросы ведения Единого реестра спецбланков нотариальных документов
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В пятницу, 11 апреля, Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление правительства от 09.12.2021 № 1290 «Некоторые вопросы использования специальных бланков нотариальных документов». Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кабмин утвердил Порядок использования, хранения, обращения специальных бланков нотариальных документов и отчетности об их расходовании, а также ведения Единого реестра специальных бланков нотариальных документов.

Порядком урегулированы вопросы, в частности, относительно:

  • ведения Единого реестра специальных бланков нотариальных документов;
  • внесения в Реестр сведений о специальных бланках нотариальных документов;
  • поиска информации и предоставления сведений из Единого реестра специальных бланков нотариальных документов;
  • проверки бланков по данным Реестра;
  • порядка заказа, поставки, хранения, передачи, возврата, уничтожения бланков;
  • контроля за использованием, хранением, обращением бланков и отчетности об их расходовании, а также ответственности за нарушение законодательства по обращению бланков и др.

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Кабинет Министров Украины

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